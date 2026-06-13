Gângsters são vulcões com pele de cordeiro

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Dany Vulcão comprou todas as línguas que estavam à venda nesta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz. Ele é um colecionador de línguas silenciosas



MONTANHAS DA JAQUEIRA – Integrantes das facções criminosas, organizadas e avulsas, assaltam, praticam tráfico de armas e de drogas, matam, esfolam, para conquistar dinheiro e poder. Movidas por fanatismo religioso ou político, facções terroristas fazem guerras ou guerrilhas, dominam territórios e subjugam populações, em nome de ideologias, crenças ou o diabo que as carreguem. O substrato de todos os crimes é o exercício das misérias humanas, desde quando Caim matou Abel à traição nos Jardins do Éden.

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Os gângsters que assaltaram o sistema financeiro e o INSS avançaram em cifras além de 50 bilhões de reais, ou mais de 10 bilhões de dólares. Espalharam o terror nos mercados financeiros e fundos de previdência de funcionários públicos. O nome disto é terrorismo. Quem pratica terrorismo é terrorista. Um ex-governador investiu mais de 200 milhões em títulos podres de um banco falido. E continua palitando os dentes. É chamado de suspeito.

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Se o reino de Pindorama fosse governado por um estadista rochedo, ele mobilizaria a sociedade para uma guerra massiva contra a corrupção, o inimigo que mais ameaça a soberania nacional. Esqueça. Esta é uma impossibilidade intransponível. Os rios que fluem nas veias auriverdes estão bichados à jusante e à montante.

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Os bandoleiros do sistema financeiro e do INSS não assaltaram apenas pessoas, assaltaram a Pátria amada. Isto é crime de lesa-pátria.

Imaginem se esses criminosos fossem enquadrados como integrantes de organizações terroristas. Haveria um terremoto de 8.0 graus na escala Richter com epicentro no Altiplano Central, feito nas Filipinas. Palácios e castelos do poder iriam desmoronar. Cada vez que um corrupto é flagrado em ação criminosa, acontecem sísmicos nas cavernas dos poderes.

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Os terremotos das Filipinas são inocentes diante dos nossos terremotos verde-amarelos. Gângsters são vulcões com pele de cordeiro. Al Capone não amarra as chuteiras dos gângsters desta terra das palmeiras onde canta o carcará e onde cantava o sabiá.

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“Lutar com palavras é a luta mais vã/ entanto lutamos mal rompe a manhã”, assim falou o meu colega o poeta master Carlos Drummond de Andrade. Estou tentando evitar a repetição da palavra “gângster”, por ser atualmente discriminada no uso corrente do idioma, pois todos são suspeitos, de acordo com a onda politicamente correta. O maledetto ex-governador daquele Estado suspeito de ser um antro de “....” investiu 3,6 bilhões em títulos supostamente pobres de uma suposta arapuca financeira, de propriedade de ... vocês sabem quem, que aplicou um suposto golpe financeiro de mais de 50 bilhões de denários!

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A suposta negociata irá prejudicar 240 mil pessoas suspeitas de serem aposentadas e pensionistas. Eu sou suspeito para falar, mas na minha opinião remasterizada aquele cabra deveria ser preso em primeiríssima instância para cumprir prisão perpétua, sem direito a banho de sol nem banho de cuia.

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