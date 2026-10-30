Ganhe o Mundo: missão cumprida

A- A+

Como fundador do Instituto Igeduc, escrevo com o interesse de quem esteve dentro do processo. Desde maio, o Igeduc conduziu todo o processo seletivo do Ganhe o Mundo, programa de grande porte da Secretaria de Educação de Pernambuco. Até onde sei, foi uma das primeiras vezes em que uma banca pernambucana executou, do início ao fim, um certame dessa envergadura para o governo do estado. Foram mais de 28 mil estudantes inscritos para 2 mil vagas, cerca de 14 candidatos por vaga. O programa, que na edição anterior ofereceu 900 vagas, mais que dobrou de tamanho.

Mais de 7,4 mil estudantes fizeram as provas, aplicadas num único domingo, em 43 polos de 29 municípios, com 1.335 colaboradores mobilizados. Um certame público se sustenta no edital e nos princípios do art. 37 da Constituição. Todas as etapas seguiram regras previamente publicadas, com isonomia entre os candidatos. As provas foram mantidas sob sigilo e lacre, e o prazo de recurso foi integralmente assegurado. Recebemos 50 recursos, todos indeferidos, e nenhuma questão foi anulada. Os dados de milhares de adolescentes foram tratados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, e o atendimento especial a candidatos com deficiência foi garantido em cada polo.

Entregamos o resultado final em 24 de agosto, uma semana antes do prazo oficial. Para quem vai viver um semestre no exterior, uma semana é tempo para tirar passaporte, visto e organizar a família. São 2 mil estudantes da rede estadual selecionados: 1.400 para Estados Unidos, Canadá ou Reino Unido e 600 para Argentina ou Espanha.

Mas um certame, no fim das contas, é sobre pessoas. Penso nos adolescentes que embarcam e espero que voltem diferentes, trazendo para suas salas de aula e cidades o que aprenderam. É assim que um intercâmbio deixa de ser viagem e se torna política de educação. Penso também nos que ficaram de fora: isso não apaga o mérito de quem estudou e foi à prova.

O mérito da execução pertence à equipe técnica do Igeduc, liderada pelo presidente Tito Sales. Agradeço à governadora Raquel Lyra e ao secretário de Educação, Gilson Monteiro, pela confiança. Pernambuco mostrou que tem capacidade técnica própria para organizar seleções desse porte. A missão foi cumprida.





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também