opinião Geopolítica é o nome do jogo. No acordo UEMercosul, tempo e poder são ativos estratégicos

A União Europeia tem interesse em aplicar o Acordo por razões Geopolíticas: reduzir a dependência dos Estados Unidos e da China e compensar perdas comerciais recentes.



O Brasil também tem interesse geopolítico ao ampliar e diversificar seu portfólio de mercados, acessando economias mais estáveis com cerca de 450 milhões de consumidores e renda per capita até quatro vezes maior que a brasileira.



Dever de casa do Brasil



O Brasil precisa agir de imediato e acelerar a aprovação do acordo no Congresso Nacional. O país que se move primeiro sai na frente.

Quanto mais rápido o Brasil agir, maior será a vantagem competitiva. O tempo, neste jogo, é um ativo estratégico.

A União Europeia está politicamente pronta para o Acordo Provisória e aguarda apenas a aprovação do Brasil e dos demais membros do Mercosul.

Tempo é vantagem competitiva

Com a aplicação do Acordo Provisória, por razões geopolíticas de interesse mútuo, inicia-se a desgravação tarifária de forma imediata.

Acelerar o Acordo permite ganhar tempo na curva de aprendizado operacional, com organização, logística, tecnologia e menos burocracia.

O acordo UE–Mercosul gera impactos distintos por produto, pois cada setor possui prazos próprios de redução tarifária.

O regime provisório acelera os benefícios do acordo para Mercosul e União Europeia, sem exigir ratificação pelos 27 parlamentos da UE.

O acordo definitivo dependerá do Tribunal de Justiça da União Europeia, que avaliará sua compatibilidade com tratados já vigentes.

Não se trata de Ação Judicial ,o Acordo UE-MERCOSUL em nenhum momento está sendo colocado em litígio nem questionado a sua legalidade .Esse processo pode levar meses até o parecer final.

Qualquer país do Mercosul que conclua seus trâmites políticos internos pode, em conjunto com a UE, ativar o acordo de forma imediata.

Logística também é geopolítica

A concentração das exportações brasileiras na União Europeia é logística, não apenas de mercado.

Hoje, cerca de 75% das exportações brasileiras para a UE estão concentradas em apenas cinco países. A inclusão da Holanda distorce a leitura, pois Roterdã é um grande porto de redistribuição para Europa.

O acordo cria a oportunidade de diversificar destinos, ampliar o portfólio de produtos e acessar novos mercados europeus com mais consistência.

As novas regras do jogo



O grande diferencial está no Level Playing Field. Empresas brasileiras e europeias passam a competir sob padrões regulatórios equivalentes.

Sustentabilidade ambiental, rastreabilidade, regras sanitárias e proteção à propriedade intelectual tornam-se requisitos centrais.

Imitações e usos indevidos de nomes de origem perdem espaço. A origem passa a ser um ativo estratégico, protegendo produtos autênticos e quem faz certo.

Neste jogo, tempo não é urgência — é vantagem competitiva.

O acordo UE–Mercosul não é apenas comércio. É um posicionamento estratégico, previsibilidade e poder econômico no longo prazo.

A União Europeia já decidiu. O Acordo Provisória está politicamente pronto para ser aprovado .

Agora, a escolha é do Brasil: agir com visão geopolítica ou aceitar o custo da inércia política, movida à negociação e à barganha extrema.







