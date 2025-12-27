Gestão orientada por dados comportamentais ganha espaço entre líderes modernos

A- A+

Ferramentas psicométricas deixam de apoiar apenas o recrutamento e passam a sustentar decisões sobre engajamento, desenvolvimento e sucessão de líderes.

A discussão sobre liderança nas organizações deixou há muito de se apoiar em carisma ou estilos pessoais. Hoje, o que diferencia líderes de impacto é a capacidade de compreender o comportamento humano com precisão.

O State of the Global Workplace 2024, da Gallup, reforça essa mudança, mostrando que cerca de 70% das variações no engajamento das equipes estão diretamente relacionadas às práticas de seus líderes. Boas práticas de liderança se traduzem em números positivos: 18% mais produtividade, 23% maior lucratividade, 78% menos absenteísmo e redução de 21% no turnover das empresas.



Com tamanha influência, a liderança moderna e de olho no futuro demanda método. Ferramentas psicométricas como PPA (perfil comportamental), TEIQue (inteligência emocional), GIA (agilidade mental) e HPTI (personalidade no ambiente de trabalho) vêm ganhando força ao oferecer uma leitura integrada sobre comportamento, aprendizagem e potencial de liderança. O cruzamento desses dados permite criar planos de desenvolvimento baseados em evidências, fortalecendo decisões sobre sucessão, alocação de talentos e crescimento profissional.



Para gestores, esses indicadores funcionam como um mapa claro das capacidades da equipe, qualificando conversas, orientando feedbacks e tornando a gestão mais justa e transparente. Mas os benefícios não são exclusivamente para os líderes, pois os colaboradores também ganham a capacidade de se autoconhecer melhor. A partir dos dados obtidos, é possível identificar motivadores e ampliar a responsabilidade sobre a própria trajetória dentro da organização.



O uso dessas métricas, porém, exige cuidado e foco: análises isoladas, rótulos simplificadores ou diagnósticos sem ações posteriores comprometem sua utilidade. Já quando aplicadas com método, devolutivas estruturadas e integração entre ferramentas, seus resultados deixam de ser recursos restritos ao recrutamento e passam a sustentar toda a jornada da gestão de pessoas, ou seja, tornam-se ferramentas valiosas de liderança.

Inserir essas metodologias na cultura organizacional cria uma linguagem comum poderosa, elevando a qualidade das decisões e fortalecendo a inteligência coletiva. Afinal, pessoas mudam, organizações evoluem e a liderança necessária para sustentar resultados também deve se transformar.



Empresas que usam dados comportamentais de forma contínua não apenas contratam melhor, mas principalmente se tornam capazes de desenvolver líderes preparados para apoiar na construção de um futuro empresarial mais consistente, estratégico e humano.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também