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Juan José Campanella dirigiu e lançou o filme O Segredo dos Seus Olhos, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro de 2010. No elenco estão o impagável Ricardo Darín e a bela e competente Soledad Villamil. Dá para classificar o filme em várias categorias: drama, policial, suspense etc. O enredo é complexo e evidencia a qualidade do cinema argentino, o melhor da América do Sul. Os hermanos sabem contar uma bela história, com a devida valorização dos traços da subjetividade. O filme tem mais de 15 anos e continua atual, reflexo de uma geração de autores, como Campanella, que renovou o cinema do país vizinho, ajustando e modernizando a estética e o argumento.



O filme tem pouco ou nada a ver com o que vem a seguir, mas trouxe uma lembrança interessante da infância: algumas frutas - uvas, morangos, maçãs e peras - vinham da Argentina e o privilégio de saboreá-las só era concedido a quem estava dodói. As frutas disponíveis no mercado eram laranja, banana, mamão, limão, pinha, graviola, abacate, jaca e mais cinco ou seis. A carne de frango, por incrível que possa parecer, só era consumida em ocasiões especiais. Era usada na canja, que levantava até defunto – é o que se dizia. O tempo foi passando e entraram no mercado o kiwi, o figo, a pitaia, a atemoia, o rambutão, a lichia, o mangostão e o açaí – este bastante consumido no Norte do País desde os tempos de Deodoro.



Com pouca propriedade, tentei associar o hábito alimentar à perspectiva de vida do nordestino. Não consegui. Fui pesquisar os lugares cujos habitantes apresentam maior longevidade e tentar descobrir alguma relação, embora não soubesse exatamente qual. Na seleção final, à exceção de Mônaco e da Suíça, todos os demais têm nativo de olhos puxadinhos: Japão, China, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, Polinésia e Taiti. Em síntese: o segredo da longevidade não está na alimentação; está nos olhos.



Pois bem, para quem nasceu no Brasil e está a fim de viver mais um pouco, já está disponível no mercado o GHK-Cu. Antes que alguém se surpreenda, este escriba lembra que quem prestou atenção - ou não faltou às aulas de química - sabe que, na tabela periódica dos elementos, o cobre é representado pelo símbolo Cu. Trata-se de um micronutriente ao qual são atribuídos inúmeros benefícios para a saúde, o bem-estar e a beleza. O GHK-Cu, o produto, promete tudo isso. Tenho interesse, apenas nos dois primeiros itens.



É vendido como auxiliar na regeneração dos tecidos, na recuperação muscular e como contribuição para a densidade óssea e a prevenção de condições como a osteoporose. Entretanto, convém advertir: não cicatriza as feridas da alma, não traz recompensa para os malfeitos do passado, não abranda a feiura nem transforma os chatos em simpáticos. O produto está à venda no mercado, com preços para todos os bolsos. Por prudência, antes de adquirir o dito cujo, a casa recomenda consultar um profissional de jaleco branco.







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