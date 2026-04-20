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MONTANHAS DA JAQUEIRA – As crateras do Banco Master são insondáveis e seus satélites financeiros guardam dezenas de bilhões depositados pelo gângster Vor-Cão. Assim feito na cápsula Orion da nave Orion da missão Artemis, Aiatolás da corrupção formam o escudo de proteção do bandoleiro.

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A CPI do crime organizado deu chabu, zero novidade. A CPMI do INSS está sendo abortada feito um feto de oito meses. O destino dela é um buraco negro no Congresso Nacional. É mais fácil a cápsula Orion da vencer a força de gravidade entre a Lua e a Terra e navegar feito numa bola de fogo, que os guerreiros de São Jorge vencerem os dragões da corrupção nas crateras desta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz.

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Em sua epopeia de corrupção os gângsters do INSS e do Banco Master alcançaram cifras estelares. Nem os cientistas da NASA conseguem calcular. Gotham City, sítio dos bandoleiros, é aqui.

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Meu guru o sábio Nelson Rodrigues sentenciou: Só os profetas enxergam o óbvio. Eu sou quase um profeta. Eu estufo o peito e proclamo, monocraticamente: as bandeiras e CPIs de combate à corrupção serão hasteadas apenas a meio pau. Não têm força para romper a força de gravidade dos aiatolás. No passado recente a operação LavaJato aconteceu devido a um vacilo das potestades. Logo depois eles inverteram o processo, anularam as condenações e indenizaram os corruptos.

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São as seguintes minhas profecias neste mês de abril: no próximo ano, depois das benditas eleições gerais, haverá novo escândalo bilionário e será abafado nos subterrâneos de Gotham City. Sim, Gotham City é aqui. Minha segunda profecia: o futuro governador do Rio de Janeiro, a ser eleito este ano, será preso por corrupção no final do mandato. Ele e também o presidente da Assembleia Legislativa, mais uma penca de deputados, serão presos. Depois serão soltos, pois assim a banda toca. Maktub, está escrito. Quem duvidar levante o braço. Ninguém levantou o braço. Significa que a galera concorda com minhas profecias.

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Uma explicação para quem ainda não sabe. Na Santa Sé existem duas entidades numa só pessoa. 1) O Papa Leão XIV é chefe do Estado do Vaticano. 2) O outro Papa Leão XIV é líder espiritual da Igreja Católica, Apostólica, Romana. As críticas do cowboy Donald Tramp foram feitas ao seu homólogo o Chefe de Estado do Vaticano, porque o galegão não é católico, nem apostólico, nem romano.

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O VELHINHO TEM QUASE 200 ANOS -- Já meio cansado de guerra e na idade provecta de quase 200 anos, feito as tartarugas, o guru da seita vermelha não aguenta o rojão de ser candidato a um mandato perpétuo de presidente. Poderá ser substituído pelo Doutor Chuchu. Não haveria razões de vida para correr o risco de encerrar a carreira artística com uma derrota. No contexto externo, o comissário Dirceu já cantou a pedra: este ano não haverá a longa manus do governo Tramp para favorecer os movimentos de esquerda na América Latina. Coitado do velhinho!







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