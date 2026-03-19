Greats do bem e greats do mal

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A milenar história da humanidade nos ensinou que sempre existiram no mundo os “greats” do bem e os “greats” do mal, permanentemente em luta para ver quem conquista mais adeptos e espaços, sejam geográficos ou mentais, com poder de liderança e persuasão, com palavras ou pancadas, ternurando ou ameaçando o próximo.

Infelizmente, a arte de pacificar, de proteger, salvar e amar vem perdendo espaço em espantosa e perigosa velocidade para a prática do odiar, ferir e principalmente matar o próximo.

Aproveitamos o ensejo, não apenas para externar sentimento, mas compromisso de proteção ao nosso velho Brasil, great do bem, gigante pela própria natureza, a despeito das mazelas internas e externas, que nos preocupam e amedrontam na tumultuada passagem por esse início do século vinte e um, com o desmantelo global roubando a cena de forma crescente, através de meia dúzia de agentes do mal fartamente conhecidos, equivocadamente endeusados por fanáticos seguidores, garantindo lugar de destaque nos desastres da humanidade de ontem, de hoje e certamente no amanhã.

O que estamos assistindo estarrecidos, superando em muito tudo que um dia aprendemos de cunho humanitário, no plano individual ou coletivo, com regras de interação harmônica, civilizada entre cidadãos, sem distinção de credo ou cor foi por água abaixo sob a égide da barbárie sem limites, revelando fenômeno psicótico irradiante dotado de parafernália bélica, armando os “greats” desprovidos de vergonha elementar, certos da imortalidade, da pouca ou nada probabilidade de alternância de poder, que as regras e princípios democráticos até noutro dia nos garantiam.

É absolutamente incompreensível que o mundo não acorde a tempo de se salvar do desastre maior que se desenha, renovando o horror que o planeta assistiu em passado recente materializado em dois insanos episódios, na primeira e segunda guerra mundial, agora mais uma vez aguardando o toque das sirenes, anunciando o atômico terceiro episódio do gênero.

A inusitada situação confirma, mais uma vez, o lado bestial do bicho homem, onde a regra é o “quero, posso e mando, manda quem pode e obedece quem tem juízo, se não me der eu tomo e se danem tudo e todos!”.

Outrossim, apesar da triste constatação, renovamos a certeza de que a esperança é a última que morre, e a providência divina não nos faltará, como abençoado socorro civilizatório restaurando nossa estrada para um porvir pacificado.





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