Guardando a chuva do inverno para usar no verão

Há cerca de 20 anos os Fornecedores de Cana de Pernambuco apresentaram importante projeto de caráter emergencial ao governo do Estado, visando a revitalização da atividade canavieira na Zona da Mata, principalmente na Mata Norte, fortemente atingida pela seca, que dizimou na ocasião mais de setenta por cento do contingente agrícola, gerando a perda de milhares de empregos no campo e nas indústrias localizadas na Micro Região, comprometendo direta e indiretamente à base econômica de aproximadamente trinta municípios Canavieiros com população da ordem de novecentos mil habitantes.

O referido projeto denominado de “PRORENOR — programa de revitalização da atividade canavieira na Zona da Mata” contou na ocasião com decisivo apoio da Assembleia Legislativa na apresentação ao Governo Estadual (gestão de Jarbas Vasconcelos), face à importância do mesmo, que continha em anexo, sugestão técnica para que uma vez superada a emergência na safra 2002/2003, a Região pudesse adotar “blindagem” de salvaguarda hídrica para mitigar o risco de novos episódios de seca que viessem a se repetir na zona da Mata.

O mencionado anexo, tecnicamente formatado, recebeu denominação de “Águas do Norte”, desenvolvendo sistema de micro barragens de contenção, armazenando as águas pluviais do inverno para o uso no verão, além de permitir como alternativa de uso múltiplo a diversificação econômica com a piscicultura e hortifrutigranjeiros, o abastecimento urbano e naturalmente a irrigação no campo canavieiro.

O referido projeto “Prorenor” foi implementado com grande êxito, no entanto, o anexo complementar de salvaguarda contra novos episódios de seca, aguarda até hoje a redentora salvação projetada com o “ÁGUAS DO NORTE”.

Dito e feito, fomos vítimas de mais de um episódio de seca, comprometendo não apenas as previsões de produção na safra atual, mas também a futura safra, com graves repercussões para o setor e para o Estado como um todo.

Preocupados com as consequências atuais e as que possam advir, foi que a UNIDA — União Nordestina dos Produtores de Cana, e a Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco — AFCP, programou iniciar as gestões necessárias junto ao Governo do Estado e Assembleia Legislativa para reapresentação do pleito de adoção do projeto “ÁGUAS DO NORTE”, formatado como parceria publico privada (PPP), visando a otimização agrícola e industrial na Zona da Mata com o concurso do Governo Estadual e até mesmo do Governo Federal, com forte contribuição à manutenção do emprego e renda na Mata Canavieira, mais uma vez sob o risco de comprometimento agrícola e industrial.







*Consultor empresarial



