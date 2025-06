Guerra e paz, lembranças exemplares

A- A+

Um Imperador. Nascido cem anos depois de Cristo. Escreveu pouco. Realizou muito. Defendeu os interesses do Estado romano. Soube conviver na diferença. Com egípcios, gauleses, dácios, númidas. Foi tolerante. Realista, esta inegável qualidade do caráter romano. A que acrescentou traços de humanismo grego. Na nuvem sensível de poder, disse: “Sinto-me responsável pela beleza do mundo”. Seu nome: Adriano. Construiu o Panteon, a Vila Adriana e a Vila Tivoli. Juntou, em fazeres hábeis, disciplina, conhecimento e vontade política. Não é oportuno trazer lembranças exemplares?

Chego da rua. Encontro a guerra dentro de casa. Tomo café. Vou à janela. Ouço o silêncio domingueiro. O Capibaribe corre célere sua várzea. Ligo a TV. Cenário infernal, dantesco. Edifícios destruídos. Sirenes tocando. Jornalista trancada num bunker. Intervalo. Hiato de respiro. Pessoas saem à rua. Vagam. Como se estivessem tontas. Congeladas no fogo do medo. O café lembra pão, tapioca, verão. Fico imóvel. Para não perder a imagem que chega à minha mente. Viro a página de Dostoiévski.

De repente, no visor da televisão, abre-se uma fresta. Clara. Claridade. É manhã no outro lado do mundo. A madrugada cedeu lugar ao sol. Nasce um novo dia. Nova chance. Uma flor luminosa no breu. Uma metáfora de vida no meio de mortes. Aceno de futuro. Devir. Moto contínuo. Não para. Traz até esperança. A televisão mostra cores que são balanço das horas. Pintura do tempo. Quando o cotidiano se torna insuportável, resta a arte. Ponho no terraço cadeiras e mesa amarelas, meu cantinho Van Gogh.

O outro lado do mundo. O outro lado da vida. Estamos no mesmo mundo. Corremos o mesmo risco? Estamos no mesmo barco. Embarco. Ou não? O mesmo temor. O mesmo amor. Ou igual desamor? O mesmo céu. A mesma lua. Luta. A vida é bela. Albert Camus fala sobre Tipasa. Habitada pelos deuses. Odor de absintos. Mar de prata. Ele diz que o homem tem que celebrar bodas com a natureza. Que não precisa buscar devoções, nem mitos. Nem a amarga filosofia que se pede à grandeza. Que povo civilizado é povo criador. E que, olhando bem, ao sol de outra manhã, a felicidade vai balançar no ar.

O resto é música. Com o concerto 9, de Dvorak. Intitulado O novo mundo. Inaugurando a paz. Como o fez, o gênio russo do cello, Shostakovitch. Que celebrou, solista de um concerto, a primavera de Mikhail Gorbachev, em 1985. O fato é que vivemos sempre uma profecia. Ou semeamos um devaneio. Não importa. Importa que tenhamos compaixão. A coragem simples do gesto. Na leveza do adágio de Albinoni, lançado ao ouvido do homem.

Voltando a Adriano. Que disse: “A corda que os dedos fazem vibrar não explica o milagre dos sons. Esse instrumento de músculos, sangue e epiderme, essa nuvem vermelha de que a alma é o relâmpago. Quinze anos na guerra duram menos do que uma manhã em Atenas”.

Pacificar os espíritos. Enxugar as dores do mundo. Inspirar o falar. Incentivar os que decidem. Quem decide sobre bombas não se expõe. Não vai para o campo de luta. Então, que pensem sobre a alegria das crianças. Sobre a obra tecelã das mulheres. E, assim, exerçam a misericórdia. Assegurando a existência de instante fundador.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também