Guerras, corrupção e água benta

MONTANHAS DA JAQUEIRA -- O mundo está em convulsão e o Vaticano pede orações para apascentar o coração dos senhores da guerra. “Unidos ao Papa rezamos pela paz”, diz mensagem em outdoor, alusiva aos 10 anos do Papado, com a imagem do Papa globalista Francisco sorridente e sob o signo da pomba da paz de Picasso. Na hora sagrada do Ângelus, o kaiser Putin explode mísseis para exterminar seus irmãos ucranianos. E o Santo Padre distribui água benta. OoO De Gengis Khan a Hitler e Stalin, Fidel Castro, Putin, Noriega et caterva, os senhores das armas e das guerras são descendentes de Caim e habitantes das trevas. Ainda hoje permanecem na escuridão da ignorância da Caverna de Platão. Eles matam seus irmãos ancestrais das tribos da Abel. Globalistas, comunistas e socialistas descendem da mesma raiz marxista. OoO Em 2015, numa visita à Bolívia, o Papa Francisco confraternizou com o cocalero Evo Morales e recebeu dele de presente uma cruz na forma da foice e martelo comunista. Complacente, Bergoglio agradeceu com sorriso de Monalisa argentina. Se eu fosse o Papa, teria quebrado o mimo comunista na cabeça do cocalero Morales, diplomaticamente. OoO Santa Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, esta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz, navega na corrupção e na impunidade. O ex-juiz Sérgio Moro, herói nacional, está ameaçado de vingança e de morte pelo simples fato de ter desvendado um esquema de corrupção bilionária, o maior desde os tempos da Colônia, Império e República. Moro, guerreiro do bem, é odiado pelos devotos da seita vermelha que amam a corrupção e tiram onda de progressistas. Vade retro, maledetos! Vós sabeis, Coração Agonizante de Cristo, que não se combate corrupção pesada com mãos de seda. OOO Condenado a mais de 200 anos de cana por assaltar os tesouros da Baía da Guanabara, o bondinho, o Corcovado, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, aquele ex-governador hoje está soltinho da Silva feito arroz de primeira. Se for candidato será eleito novamente governador da Guanabara, dos fluminenses, flamenguistas e cariocas. OoO Santo Padim Ciço do Juazeiro, cardeal dos romeiros do Vaticano sertanejo, amparai vossos afilhados na sombra dos juazeiros nordestinos. Abençoada beata Mocinha, criatura virtuosa, vós cujo manto protege o padrinho das tentações mundanas, afastai as almas malfazejas do nosso convívio. OoO Os turistas, aliás, os peregrinos, aliás, os esotéricos que percorrem os caminhos, as trilhas, os precipícios, os abismos de Santiago de Compostela buscam as luzes e a inspiração para sarar os males da humanidade adâmica. São tantos sonhos! Tantos delírios! São tantos pacotes turísticos. Tantas moedas! OoO São Jorge, santo guerreiro do bem, lançai vossa espada flamejante contra os dragões da maldade, da corrupção e da impunidade que infelicitam a Nação brasileira. OoO Arriba, pacifistas, globalistas, tribalistas, gregos e troianos, paraibanos e pernambucanos!

