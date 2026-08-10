Haverá rios de leite e montanhas de cuscuz com picanha  

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – “Todíssimos os pobres serão ricos, todíssimos os ricos serão pobres. Os ricos ganharão o Bolsa Família e o Vale-Gás e os pobres mamarão no seio das emendas parlamentares, para redimir a humanidade brasileira da pobreza”, assim falou o guru da seita vermelha aos seus devotos em sua aparição nos caminhos de Santiago de La Compostela da Jaqueira.

OoO

Eu vos direi: do modo a seguir será cumprida a profecia do beato Antônio Conselheiro: haverá rios de leite e montanhas de cuscuz com carne de sol e picanha. Os pés de coentro serão gigantes para botar tempero no feijão. Eis um programa Fome Zero turbinado.

Atualmente com quase 200 anos de idade, o Véio do Pastoril do Cordão Encarnado garante que está em plena forma física, bioquímica e geriátrica, tipo um jovem de apenas 95 anos.

OoO

Nascido no outono do regime autoritário civil militar em 1980, o partido chamado dos trabalhadores é uma metamorfose sextante na linha do horizonte. O MDB funcionava como oposição consentida ao regime. Com a volta dos exilados passou a ser oposição indesejada aos militares. O PT de origem, nascido com o aval do general Golbery do Couto e Silva, ideólogo do regime, era palatável aos militares.

OoO

Por ter as qualidades de bebedor de cajuínas e profissional de piquetes, foi adotado como mascote pelos intelectuais da USP e Unicamp e setores da Igreja Católica. O DNA de nascença revela as digitais dos movimentos eclesiais progressistas (a Teologia da Libertação de Bofe e Libânio), o sindicalismo do ABC paulista e o dedo mindinho do General Golbery.

OoO

Guardo em minhas retentivas a seguinte frase ouvida dos lábios do sapo barbudo, assim o chamava Leonel Brizola, o Briza que não alisava ninguém: “Não serei massa de manobra dessa gente”. A frase foi cometida durante entrevista no Sindicato dos Jornalistas. “Essa gente” referida por ele eram as lideranças oposicionistas do MDB na época, animais políticos do tope de Miguel Arraes, Marcos Freire, Jarbas Vasconcelos e Ulysses Guimarães a nível nacional.

Tempos depois ouvi também do mito dos pigarros, Arraes: “Quem é Lula? É um pau-de-arara, que perdeu a identidade”. Essas gentes — as esquerdas tradicionais remanescentes de 1964 e as esquerdas emergentes do movimento sindical — não se bicavam.

OoO

A sigla sextante virou uma seita e mudou de patamar. Adota o culto à personalidade, uma variante do fanatismo. Isto rima com intolerância e censura e pode converter-se em atentado antidemocrático.

O guru da seita comete barbaridades e conta com a indulgência dos devotos. Os vermelhinhos ficam extasiados de emoção quando o vermelhão afirma, por exemplo, que os traficantes são vítimas dos pobres maconheiros. O mais doloroso é quando o bicho sonha em perpetuar-se na cena do crime para conquistar o penta, o hexa, o hepta e o octa, até a idade do patriarca Abraão. O nome disso é abismo democrático.

OoO

Quando um cristão ingere tubaína e chama Jesus de Genesio, significa que está tresvariando. O poder é droga hard e produz delírios.





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também