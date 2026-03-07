A- A+

O filme "Água" (2005), escrito e dirigido por Deepa Mehta (2), retrata a história de viúvas isoladas em um ashram (refúgio para mulheres marginalizadas), na Índia de 1938. À época, as viúvas eram rejeitadas pela sociedade e acusadas de trazer má sorte.

A diretora expõe uma realidade cruel que atingia mulheres de todas as idades, dos oito aos oitenta anos. Meninas eram casadas com homens mais velhos; muitos morriam cedo, deixando crianças viúvas, submetidas à religião, à tradição e à omissão do Estado. Eram enviadas a esses retiros, de onde só saíam para o desviver. Sobreviviam da mendicância, da caridade, da prostituição e da ajuda eventual de parentes. Condenadas à prisão perpétua por “perderem” os maridos. Já foi pior: até 1859, eram queimadas vivas com eles.

Em 1978, a Índia elevou a idade mínima para casamento:18 anos (mulheres) e 21 anos (homens). A lei nem sempre é cumprida. Convivi com suíços que trabalharam anos naquele país e relataram que, em famílias pobres, o nascimento de uma menina era motivo de luto. O pai se desesperava, pois havia apenas duas opções _ sustentar a filha para sempre ou o quase impossível: acumular US$ 10 mil para o dote de casamento. Fora isso, restavam alternativas brutais: trocar a menina por uma vaca ou vendê-la por irrisórios US$ 50, US$ 100.

Na mesma Índia, há uma casta marginalizada, a Bacchada, em que a prostituição integra a tradição familiar. A filha mais velha é obrigada a se prostituir a partir dos 10 anos. Quando ela envelhece, uma irmã mais nova toma seu lugar. A renda do trabalho vai para os pais. Em 1993, foi criado um plano para acabar com a prostituição nessa comunidade. A prática ainda existe e, mesmo em menor escala, a compra e a venda de corpos de meninas continuam.

Não precisamos ir longe. No Brasil, há pouco, uma avó “emprestava” as netas para exploração sexual. Em regiões afastadas, meninas ainda são “compradas” sob a promessa de receberem estudo e acabam como domésticas, prostitutas e semi escravas. Esses casos raramente ganham visibilidade, enquanto quem deveria combatê-los se perde em prioridades igualmente questionáveis.

Diante disso, volta a pergunta: e a IA? Ainda não encontrei o ponto de equilíbrio entre o avanço tecnológico e problemas básicos como fome, moradia, saneamento, saúde, segurança, educação e prostituição infantil. Caminhamos para a terceira década do século XXI sem resolver essas chagas, que envergonham um país abençoado por Deus e bonito por natureza.



(1) Heena - jovem da comunidade Bacchara que conseguiu a “liberdade” aos 18 anos, com a ajuda de uma ONG.

(2) Deepa Mehta nasceu na Índia e é cineasta canadense. Seu filme “Terra” (1998) foi o representante indiano no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro; "Água" (2005) também foi indicado na mesma categoria. Nenhum dos dois venceu.







