Hipnotizado, perturbado, desnorteado

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Em 1940, Richard Rodgers e Lorenz Hart compuseram “Bewitched, Bothere and Bewildered” para o musical Pal Joey. Na peça, a canção é interpretada por uma personagem feminina; foi gravada dezenas de vezes: Ella Fritzgerald, Dorys Day, Celine Dion, "Barbra" Streisand, Carly Simon e outras; não impediu que Frank Sinatra, Mel Tormé e Rod Stewart também a gravassem. Em 1957, o musical se transformou em filme, com o mesmo nome, tendo Rita Hayworth, Frank Sinatra e Kim Novak no elenco. Recebeu quatro indicações ao Oscar. No Brasil foi batizado de “Meus Dois Carinhos”. Não vi a peça e ainda não vi o filme, que está à minha espera.

Há duas relações entre a música, este ser e a atualidade:

Primeira) a beleza da melodia, que pode ser incluída na playlist durante o meu velório, antes das cinzas. Aliás, vou deixar a relação pronta para que outros não queiram colocar pagode, brega funk, hinos do Náutico ou do Santa Cruz, rumba, sertanejo, gospel, funk, punk, aché, cumbia, guarânia, heavy metal, samba enredo, hardcore, marchas e hinos, reggaeton, trap, grunge e similares. Ficam proibidos os discursos e cantar músicas de adeus, até logo, até breve e similares. Choro pode, desde que não se faça barulho.

Se alguém gritar “me leva junto!”, deve ser expulso(a) do local, sem direito a retorno.

Segunda) é o estado em que me encontro, diante de tantas ocorrências que vêm acontecendo no meu Brasil e em todo o Planeta. Não há um dia que não surja um escândalo, um desvio de grana por poucos em prejuízo de muitos, um novo tributo vendido como melhoria, guerra de A contra B, de B contra C, de A e C contra B etc. Um sujeito é preso por furtar um fone de ouvidos; outros, desviam dinheiros que dariam para comprar milhões de fones e continuam soltos. Poderosos participam de jantar onde é servido uísque que custa R$ 65 mil, enquanto milhões de brasileiros não têm água para beber ou para lavar a consciência.

Também estou desnorteado, sem saber para onde vai esse conflito que envolve EUA, Irã e Israel. Só espero que não queira mandar mísseis para o Brasil. Tenho um sonho e já comecei a juntar dinheiro para conhecer o Tayayá Aqua Resort, em Ribeirão Claro, no Paraná, às margens da represa de Chavantes. Ouvi dizer que é “coisa de cinema”. Está na minha lista de sonhos de consumo. Como tenho uns 30 e uns anos pela frente, acho que vou conseguir o suficiente para ficar ali hospedado pelo menos uns dois ou três dias. Duas dúvidas: 1ª) o breakfast está incluso no preço? 2º) também está incluso na o helicóptero ou avião que vai conduzir os hóspedes (entrada/saída) ao aeroporto de Londrina, a 150Km? Se as respostas forem “não”, terei que juntar mais um pouco.

Encerro. Vou tomar uns goles de JW 12 com gelo, enquanto seu Maccalan 30 não vem.





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