A- A+

Em 12 de dezembro de 1915, nascia na cidade de Hoboken, NJ, mais uma criança descendente de italianos cujos pais, fugindo da guerra, enxergaram nos EUA a grande oportunidade de recomeçar a vida. E foi praticamente sem vida e diante de um complicado parto, que, com a utilização de fórceps, causou uma enorme perfuração logo abaixo da sua orelha esquerda, comprometendo suas cordas vocais que nascia Francis Albert Sinatra, mundialmente conhecido como Frank Sinatra e que, se vivo fosse, completaria nesta sexta-feira, 12/12/25, seus 110 anos de vida.



O que parecia impossível tornou-se possível e muito mais além. Sinatra é considerado, até os dias de hoje, a voz mais bonita do mundo, de acordo com a revista Billboard.



Frank Sinatra veio ao mundo em uma família muito pobre. Sua mãe era enfermeira e seu pai, bombeiro. Mesmo diante das grandes dificuldades, Sinatra jamais perdeu seu foco. Desde cedo, ao ouvir no rádio o cantor Bing Crosby, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre: decidiu ser cantor e queria ser melhor do que Bing Crosby. A partir daí, nada parecia impossível para ele diante de sua força interior.



Impossibilitado de servir à guerra, conseguiu uma vaga no quarteto Hoboken Four. Logo em seguida, foi descoberto por Harry James, onde ocupou a vaga de cantor em sua principal banda. Sua voz já começava a entoar em algumas emissoras de rádio. Em seguida, foi a vez de Bing Crosby ter Sinatra liderando sua banda. As Big Bands estouravam nos Estados Unidos. Nessa época, Sinatra já explodia nas rádios com vários hits de sucesso da época, como, por exemplo, “All the Way”.



Inquieto por natureza, Sinatra queria mais, e a quebra de contrato com Bing Crosby foi inevitável. Sinatra passou a ter carreira solo e a gravar para Columbia Records e Capitol Records, onde lançou grandes álbuns com arranjos de Nelson Riddle, tais como “In the Wee Small Hours”. Alguns anos depois, fundou sua própria gravadora, Reprise Records, na qual gravou grandes álbuns e aqui destaco os 3 álbuns com Tom Jobim, arranjos de Count Basie e do lendário Quincy Jones.



Sinatra foi casado quatro vezes. Suas ex-esposas foram: Nancy (mãe de seus três filhos, Nancy Jr., Christina e Frank Jr.), seguida pela belíssima atriz Ava Gardner, casamento que durou apenas dois anos. Desenganado da vida matrimonial, Sinatra voltou-se totalmente para sua carreira como cantor e ator, estreando diversos filmes, como “From Here to Eternity”, que lhe rendeu um Oscar.



Passou 10 anos solteiro, vivendo seus anos de ouro entre Las Vegas e Nova Iorque, além de turnês internacionais se apresentando no Brasil por 3 vezes (Maracanã, Rio Palace e Hotel Maksoud em São Paulo). Casou-se então com Mia Farrow, quando ele tinha 50 anos e Mia apenas 19; não poderia dar certo. O divórcio veio após um ano. Seu último casamento foi então com Bárbara Marx, com quem viveu seus últimos vinte anos.



Sinatra acumulou muita riqueza, não apenas com a música, mas também como um grande homem de negócios. Foi dono de cassinos, hotéis, dono da maior distribuidora da cerveja Budweiser nos Estados Unidos — que até hoje ainda pertence à família Sinatra — além de prédios inteiros em Nova Iorque e Chicago.



Mas, sem dúvidas, seu maior legado foi na música, imortalizando canções como “New York, New York”, “Strangers in the Night” e, principalmente, “My Way”. Seus direitos autorais já foram diversas vezes alvo de tentativas de aquisição por bancos e fundos, sem sucesso. Os mesmos rendem uma milhões de dólares todos os anos à família Sinatra.



Francis Albert Sinatra sobreviveu a tudo e a todos. Na música, aos Beatles, ao movimento hippie dos anos 60; sobreviveu a Elvis e Michael Jackson. Foi ganhador de 11 prêmios Grammy, Medalha Presidencial da Liberdade, quatro Discos de Ouro, quatro Oscars de melhor ator, e foi considerado o maior cantor do século 20 pela Billboard.



Sinatra tinha livre acesso à Casa Branca desde o presidente Roosevelt até o presidente Bill Clinton, dedicou-se pessoalmente às campanhas presidenciais de John Kennedy, Richard Nixon e Ronald Reagan, a quem os considerava amigos pessoais, além de ter se relacionado com algumas das mulheres mais bonitas da época, tais como: Natalie Wood, Sophia Loren, Greta Garbo, Lauren Bacall, Judy Garland, Marilyn Monroe e tantas outras.

Sinatra só não sobreviveu ao tempo. Com a saúde já muito debilitada, sofreu um infarto em sua mansão em Beverly Hills no dia 14 de maio de 1998, tirando-o da vida e o levando à história! Frank Sinatra deixa, até hoje, um grande vazio sobretudo no mundo musical, quase impossível de ser substituído!



“He Did It, His Way”



Veja também