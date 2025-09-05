Homenagem a Dr. Armando Monteiro Filho - Centenário de Nascimento

A- A+

Celebrar a memória de Dr. Armando Monteiro Filho é revisitar uma parte fundamental da história de Pernambuco. Ele não apenas herdou o legado de seu pai, Armando de Queiroz Monteiro – pioneiro e fundador do ciclo sucroalcooleiro em nosso Estado – como soube, com dignidade e firmeza, conduzir essa herança. A Usina Cucaú, símbolo de progresso e desenvolvimento para a região, esteve sob sua direção como representante da segunda geração da família Monteiro. Com sua visão administrativa e sua capacidade de liderança, fortaleceu um patrimônio que hoje, com Dr. Eduardo Monteiro, já se encontra na terceira geração, mantendo viva a tradição de trabalho e perseverança.

Dr. Armando Monteiro Filho foi mais do que um gestor ou um continuador. Foi, acima de tudo, um homem público de perfil raro. Na vida política, ocupou cargos de grande relevância, tendo sido ministro de Estado e candidato a senador e governador de Pernambuco. Em todos esses espaços, deixou marcas de integridade, de respeito às instituições e de fidelidade a princípios que hoje se tornam cada vez mais escassos. Sua trajetória sempre se pautou pela linha do que é certo, do que é justo, do que é honrado.

No convívio pessoal, deixou lembranças de cordialidade, de respeito humano, de trato afável e generoso. Foi um homem de berço, mas sobretudo um homem de valores – valores que transmitiu à família e que o tornaram exemplo não apenas para seus descendentes, mas para toda a sociedade pernambucana.

Neste centenário, nossa homenagem é carregada de gratidão e reverência. Recordamos não apenas o político, o administrador ou o industrial, mas o ser humano que dignificou sua história. Sua vida se confunde com a própria história do desenvolvimento de Pernambuco e, por isso, seu nome permanece vivo, como referência e inspiração.

Dr. Armando Monteiro Filho pertence àquela geração de ferro que já se foi e tantos outros homens que forjaram o futuro com trabalho, caráter e dedicação. A eles devemos respeito e memória.

Ao lado da família Monteiro, especialmente de Dr. Eduardo Monteiro, presidente do Grupo EQM, prestamos estas palavras simples, mas sinceras, como testemunho da grandeza de um homem que marcou época e que permanecerá como exemplo para as gerações que virão.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também