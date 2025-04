Homenagem ao Dr. Eduardo de Queiroz Monteiro pelos 27 anos da Folha de Pernambuco

A- A+

Hoje, é com grande admiração e respeito que me dirijo ao senhor, Dr. Eduardo de Queiroz Monteiro, para parabenizá-lo pelos 27 anos de trajetória vitoriosa da Folha de Pernambuco. Uma história construída com coragem, visão de futuro e compromisso com a informação de qualidade. O senhor foi, e continua sendo, um empresário que acreditou no valor da notícia impressa, mesmo quando tantos duvidavam do seu futuro.

Nestes 27 anos, a Folha de Pernambuco se firmou como um dos maiores pilares da imprensa nordestina — moderna, responsável, ética e atuante — graças à sua liderança firme e ao seu espírito empreendedor. O senhor merece os nossos mais calorosos aplausos.

Mas não é apenas por sua atuação à frente do Grupo EQM que o senhor deve ser celebrado. É também pela sua incansável luta no setor sucroalcooleiro, sustentando com dignidade e perseverança uma atividade que é símbolo da economia e da cultura de Pernambuco. O senhor resistiu ao tempo, às intempéries, às crises econômicas e políticas, à insegurança jurídica que ainda assola os empreendedores do nosso país — e seguiu firme, sonhando e realizando.

Num Brasil de tantas incertezas, o senhor representa o tipo raro de liderança que acredita, luta, constrói e inspira. Pernambuco lhe deve muito. E eu, pessoalmente, me sinto honrado em prestar-lhe essa homenagem.

Que Deus continue iluminando sua trajetória, fortalecendo sua fé e seus propósitos. Que venham muitos mais anos de sucesso, inovação e contribuição à nossa terra.

Parabéns, Dr. Eduardo. O senhor é, verdadeiramente, um grande homem.



*médico, empresário, escritor



---

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

