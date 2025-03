Homenagem ao Pastor Paulo Garcia pelos 50 anos de sacerdócio Jubileu de Ouro

A- A+

No último dia 28 de fevereiro de 2025, celebrou-se o Jubileu de Ouro do Pastor Paulo Garcia, líder e servo incansável da Igreja Episcopal Carismática. Ao longo de 50 anos de sacerdócio, sua vida tem sido um testemunho vivo de fé, amor e dedicação ao chamado divino.





Pastor Paulo, sua trajetória é marcada por uma entrega total ao serviço do Reino de Deus. Por meio de suas palavras, muitos encontraram consolo; por meio de suas ações, incontáveis vidas foram transformadas. Sua pregação tem sido como uma luz que ilumina os corações e aponta o caminho para Cristo.

Nestes 50 anos, o senhor enfrentou desafios com coragem e superou obstáculos com sabedoria, sempre guiado pela mão de Deus. Seu exemplo de humildade e compaixão nos inspira a buscar uma vida de maior comunhão com o Pai Celestial.

A Catedral da Trindade é hoje um lugar de acolhimento, esperança e renovação espiritual, graças ao seu incansável trabalho e à sua liderança amorosa. Cada oração feita, cada palavra pregada e cada alma alcançada são frutos do seu compromisso com a obra do Senhor.

Que este Jubileu de Ouro seja um momento de celebração e renovação. Que Deus continue a abençoá-lo com saúde, força e sabedoria para seguir sendo um instrumento de Sua vontade. Destacamos a importância dessa valorosa mulher, Dona Márcia, em sua vida e na sua missão.

Pastor Paulo Garcia, sua jornada é um exemplo para todos nós. Que as bênçãos do Senhor se multipliquem sobre sua vida, da sua família e ministério.

Obrigado por nos guiar com tanto amor e dedicação.

