Homo Sapiens tem defeito de DNA de nascença

Dedico este artigo aos meus colegas, os cientistas Francis Crick e James Watson, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, responsáveis pela descoberta do DNA

MONTANHAS DA JAQUEIRA - A humanidade adâmica entrou em Bug desde quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim celestial. Expulsão traumática gerou o Bug da criação, tipo um Big Bang nos exilados do Paraíso Celestial, e causou o defeito de fabricação original no DNA dos Hominídeos, o Homem de Neandertal e seu descendente, o Homo Sapiens.

Os senhores das guerras, os ditadores, os novos bárbaros e os filhos das trevas transportam e disseminam o cromossomo do mau encravado no DNA do Homo Sapiens.

Esta é minha teoria teológica quase científica sobre o defeito de fabricação original do DNA dos Sapiens. Os religiosos chamam de pecado original, ou de livre arbítrio.

As guerras acontecem desde os tempos primevos da humanidade. Muitas pessoas hoje se assustam com as guerras na Ucrânia, em Israel contra os Hamas, na Somália, na Nigéria, no Sudão, no Lêmen, a guerra das gangues no Haiti, as guerras civis no Brazil.

Livres do DNA do pecado, as abelhinhas voam, beijam as flores e produzem o mel para adoçar a vida da humanidade, por isso amam e são amadas. As formiguinhas trabalham em colônias, unidas e solidárias. Os pássaros canoros encantam os corações dos viventes. As árvores frutíferas produzem os frutos para saciar a fome da população. Os animais selváticos são belos e valentes, vão à caça para sobreviver nas florestas. As aves voam nos céus porque só elas dominam as leis da gravidade, mais que os aviões de Santos Dumont e foguetes de Elon Musk. As serpentes rastejam, castigo do Criador, porque são pestilentas. Os Sapiens fazem guerras para destruir a si mesmos.

O livro do Gênesis relata o momento disruptivo entre o Criador e sua criatura, o Homo Sapiens: “A corrupção do gênero humano / 6-5 -6 - Viu o Criador que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração; então se arrependeu o Criador de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração”. Depois do dilúvio de Noé, o espírito das trevas infiltrou-se na terra para disseminar o cromossomo das guerras e das maldades.

Guerra de Troia, entre os gregos e troianos, real ou lendária, foi a primeira guerra mundial do planeta.

O maior guerreiro da história, a bem dizer, o maior genocida e também o maior conquistador de impérios, foi o Imperador mongol, que infelicitou a humanidade entre os anos 1160 a 1227. Seu império estendia-se desde a China à Europa Oriental, Pérsia e Oriente Médio. Exercia o poder na base dos morticínios, estupros, mil atrocidades.

Os macróbios filhos das trevas Gengis Kahn, Hitler, Stalin e os micróbios das pandemias são tão mortíferos quanto a bomba atômica de Oppenheimer ou as ogivas nucleares do alucinado Kim Jong-Un.

*Periodista, escritor e quase poeta

