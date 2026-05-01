HU-Univasf desempenha papel fundamental na assistência à saúde e na formação profissional

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Os primeiros meses de 2026, naturalmente convidam a refletir sobre o caminho percorrido. Assim, é necessário destacar que, para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-Univasf), 2025 foi um ano de melhorias expressivas. Situado em Petrolina-PE e administrado pela HU Brasil, estatal vinculada ao Ministério da Educação, podemos afirmar que o HU-Univasf é um equipamento consolidado como instituição estratégica para a saúde pública abrangendo os estados de Pernambuco e Bahia.

Ao longo desses 12 meses, os investimentos se deram em variadas frentes. Foram R$ 7,5 milhões de reais, entre recursos da HU Brasil e emendas parlamentares. Foi um importante reforço tecnológico com aquisição de craniótomo, tomógrafo de última geração, equipamento de raio-X, central de monitoramento, ventiladores pulmonares, arco cirúrgico, cardioversores e torre de videocirurgia. Além das melhorias estruturais, contratamos 148 novos profissionais, via concurso público, promovido pela HU Brasil, fortalecendo os serviços prestados à população.

Temos uma alta demanda por atendimentos, sobretudo os agravos no trânsito. Conforme o Boletim de Morbimortalidade por Acidentes de Transporte Terrestre (ATT), divulgado em 2025 pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, o HU-Univasf registrou o maior número de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito no estado durante em 2024, com 10.415 vítimas. O fenômeno se repetiu em 2025, com atendimento a 12.265 vítimas, representando um aumento superior a 17%.

Mesmo diante de desafios, o HU-Univasf realizou em 2025, 5.993 cirurgias; 333.574 exames diagnósticos, sendo 233.613 laboratoriais e 99.961 de imagem; 26.392 consultas ambulatoriais; e um total de 51.380 atendimentos emergenciais. Como parte da política de redução de filas e mais acessos a atendimentos especializados, em parceria com o Programa Mais Especialistas, do Ministério da Saúde, tivemos 16 mutirões, sendo três desses simultâneos às edições nacionais promovidas pela HU Brasil e denominados de “Dia E – Ebserh em Ação”. A atuação das equipes nesses mutirões resultou em 204 cirurgias, 224 exames e 981 consultas com especialistas permitindo, dentre outros resultados, zerar a fila de cirurgia de fêmur e quadril. E, a primeira edição de 2026 aconteceu em 21 de março, ofertando 853 atendimentos com foco na saúde da mulher.

Nossa expectativa é avançar mais em ensino, pesquisa, inovação e assistência de alta qualidade, seguindo com melhorias estruturais proporcionadas por recursos do Programa de Aceleração do Crescimento e da HU Brasil, já garantidos. Em 2026 completaremos 12 anos de vínculo com a Rede HU Brasil e o HU-Univasf manterá a missão de fortalecer a saúde pública, investindo em infraestrutura, formação de profissionais qualificados, no desenvolvimento de pesquisas, inovação e oferta de serviços de saúde de excelência aos usuários do SUS.





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