No último dia 10 de maio, o IAHGP homenageou o radialista, sonoplasta, ator de novela, cinema e teatro, produtor musical e cinematográfico, autor de dramaturgia, roteirista, compositor quase tudo em rádio e televisão, o ilustre Hugo Martins.



Hugo nasceu em Rio Tinto, na Paraíba e muito jovem migrou para o Recife, onde trabalhou em algumas rádios, inclusive na poderosa Rádio Clube dos Diários Associados e depois na Rádio Universitária, onde há 56 anos produz o programa O Tema é Frevo, que vai ao ar nos sábados, às 16h.



Em 2019 tive uma composição que integrou a seleção musical da edição comemorativa dos 50 anos do programa. Disco que teve composições de Paulo Fernando, Guilherme Pajé, Alfredo Paes de Andrade Neto, Heleno Ramalho, Eraldo Leite, Tibério Noronha, Zé Matos, Arnaldo de Souza, Aguinaldo Ferreira, Chico Nunes, Arnaldo Paes de Andrade e João Santiago. Na composição, letra minha e de Hélio Náscer, música de Hélio, arranjo musical de Maestro Bozó e gravação na voz do Coral Cemcape (Centro de Músicas Carnavalescas Pernambucanas), com participação de Adriana Bezerra, Mileide Pinheiro e Uedja Brito.



A letra fala de frevo: Lá no passado / Originou-se do dobrado / cá no presente / Tá cada vez mais efervescente / Tem pouco mais de cem anos / é natural de Pernambuco versa também sobre o programa O tema é frevo e do seu grande baluarte, Hugo Martins: É nosso amor / Em ritmo e arte / Com fervor ostentamos seu estandarte / O tema é frevo / Segundo seu maior baluarte. E vaticina o futuro do frevo, com outros Capiba, Nelson Ferreira.... : Surgirão outros gênios por milênios / Tocarão trombones e clarins / Guardaremos em nossas memórias / Suas histórias / Narradas por Hugo Martins.



E no refrão que seria : Hugo frevo / Frevo Hugo, Hélio acresceu os versos, entre um refrão e outro: Seus nomes escrevemos com letras de ouro / Hugo Frevo, frevo Hugo / Ambos são nossos tesouros.



Ao chegarmos ao estúdio 7 Cordas, do Maestro Bozó, Hugo perguntou o nome do frevo. Respondo: Hugo frevo, frevo Hugo. Hélio diz: Pensei em Nossos tesouros. Hugo diz, de pronto: Achei melhor. E assim, se o homenageado gostou, prego batido, ponta virada. O meu intuito com o Frevo Hugo, Hugo frevo não foi fazê-los sinônimos, que não são; nem tampouco dizer que um completa o outro. Era deixar marcado que Hugo e Frevo são uma coisa só. De fato, um grande tesouro.

