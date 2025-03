A- A+

Para não ficar na teoria, confesso que encontrei um fato concreto em Roberto Medina, o homem que concebeu Rock in Rio e que, recentemente, deu uma entrevista sobre o seu novo projeto na presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Anuncio feito numa coletiva a imprensa. Impressionante. É o empreendedorismo, na prática.

Ninguém desconhece o homem Medina. O seu sucesso como empreendedor. O êxito do Rock in Rio há 40 anos. Que já atravessou o Atlântico com as suas edições em Lisboa. Um cartão de visitas. Este vitorioso homem visionário agora apresenta o projeto IMAGINE. Senão bastasse a inspiração na música de Jonh Lennon, Medina busca nos seus próprios investimentos a motivação para o seu mais novo projeto que tem uma dimensão estratosférica. Algo que envolve. Encanta!

O projeto “Distrito Criativo Imagine” tem previsão de entrega para 2028 a funcionará onde é o Parque Olímpico. Ali, atualmente, acontece o Rock in Rio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e o objetivo é transformar no maior complexo de entretenimento da América Latina. O espaço vai contar com um anfiteatro com capacidade para 40 mil pessoas, um parque temático, um resort com 750 apartamentos, um prédio comercial e diversas estruturas. Para se ter ideia, os números revelados por Roberto Medina é que o impacto econômico anual previsto é de 9,2 bilhões de reais.

Não custa lembrar que neste mesmo Parque Olímpico, aconteceram as Olimpíadas do Rio(2016) e acolhe o Rock in Rio desde 2017.

Medina confessa que tudo que faz é por paixão. E deseja que quando não mais estiver aqui seja lembrado como um homem que nunca desistiu do Rio de Janeiro. Êita, Empreendedor! É desafiador.

Roberto Medina é um sonhador que coloca os sonhos em prática.

O IMAGINE, afinal, será um centro de lazer, esportivo e de entretenimento com atrações permanentes e espaços dedicado à indústria criativa e serviços. O Projeto prevê um esquema de mobilidade. Além do metrô e BRT existentes, teleférico, transporte aquaviário e VLT.

Será uma contribuição fantástica para o Turismo brasileiro.

O espaço com capacidade para 100 mil pessoas/dia tem 385 mil m² com infraestrutura de ponta e preparado para receber festivais, shows internacionais e eventos esportivos culturais e corporativos. Será dotado do Museu Olímpico, Parque Rita Lee, Hub criativo concentrando diversos polos, parque temático e Office Power. Com vistas para a lagoa, o mar e as montanhas. Uma integração com a natureza. Nada mais carioca.

Serão gerados 140 mil empregos com investimentos de 2,7 bilhões.

Mas, não nos devemos empolgar com megaempreendimentos. Empreendedores existem em todas as dimensões. Obtendo êxitos e comemorando sucessos. Apenas, o propósito foi exemplificar um caso de envergadura internacional partindo do Brasil. É, preciso, no entanto, estímulos com financiamentos, apoios, orientação tecnológica e prioridades.





