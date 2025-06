IMIP: há 65 anos cuidando do povo pernambucano

A- A+

É com muita emoção que celebramos neste dia 13 de junho o aniversário do IMIP, instituição fundada graças à realização do sonho do Professor Fernando Figueira de cuidar do próximo, especialmente daqueles que mais precisam. São 65 anos de muitas histórias de dedicação e de superação, mas também de desafios, cada um vencido por conta da resiliência dos nossos pacientes e colaboradores.

Ao longo de sua trajetória, o IMIP cresceu e se modernizou para atender às novas demandas da sociedade, sem nunca perder de vista a essência de olhar para o outro com solidariedade e compaixão.

Hoje, continuamos com o propósito de oferecer cuidado integral, unindo assistência à saúde, ensino e pesquisa, por meio de um atendimento qualificado e em consonância com os princípios do SUS de universalidade, equidade e integralidade. O nosso compromisso com a vida e o meio ambiente se renova diariamente através das nossas ações.

Muito me honra acompanhar de perto a construção de uma história baseada no alicerce da ética e da humanização, que valoriza a ciência e a qualificação profissional. Por isso, desejo que o espírito imipiano perdure entre nós para que sigamos com a missão de promover saúde integral, de forma humanizada, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também