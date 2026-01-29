Impacto da Reforma Tributária nos preços

A- A+

As substituições do IPI, do PIS e da COFINS pela CBS (Contribuição Sobre Bens e Serviços) e do ICMS e do ISS pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) tratam-se dos avanços mais importantes da Reforma Tributária (RT), haja vista o eventual realinhamento dos preços dos produtos e dos serviços praticados pelos diversos setores da economia.



A transição da RT, para um amplo sistema de não cumulatividade e com alíquotas uniformes, trará uma revisão nos valores integrantes ao longo de todas as etapas das cadeias produtivas nacionais, impactando tanto nos preços dos insumos contratados pelos contribuintes, quanto nos bens finais adquiridos pelos consumidores. Dessa forma, o maior impacto dessa RT, mediante a introdução de um Novo Sistema Tributário Nacional (NSTN), recai sobre a formação do preço de venda dos produtos e dos valores dos serviços, em todos os setores da economia.



Trata-se de uma reorganização estrutural da relação entre custo, margem, tributo e resultado, com efeitos diretos sobre a sustentabilidade dos negócios dos contribuintes. Já iniciados em janeiro de 2026, o IBS e a CBS incidirão de forma mais ampla, uniforme e clara, fazendo com que os valores cobrados reflitam de forma transparente a carga tributária e os seus reflexos sobre as rentabilidades dos preços aplicados nos produtos e dos valores praticados nos serviços.



Essa reorganização na estrutura de preço exigirá também uma mudança na forma como os contribuintes analisam seus custos. Com essa nova sistemática, ficará mais visível, além de possibilitar a identificação da composição dos preços aplicados em cada um dos itens e serviços integrantes dos diversos segmentos da nossa economia.

Entretanto, a ausência de controles internos consistentes de centros de custos bem definidos e de métricas claras de desempenho por produto ou serviço resultará no aumento da carga tributária, convertendo as deficiências gerenciais já existentes antes da RT em perdas financeiras para os contribuintes.



Na nova política de preços a ser estabelecida, deve ser considerada não apenas a rentabilidade esperada, mas também o momento efetivo do ingresso do recurso líquido, sob pena de desequilibrar financeiramente as operações aparentemente consideradas rentáveis.



Além disso, o montante de créditos tributários acumulado dos tributos influenciará de forma direta a composição dos preços praticados no mercado. Sem considerar que os contribuintes tenderão a priorizar, nas compras ou nas contratações de serviços, aquelas sociedades capazes de gerar créditos tributários.



A existência de créditos tributários será um fator determinante, uma vez que reposicionará as cadeias produtivas e redefinirá os critérios de competitividade. Nessa condição, as sociedades nos regimes simplificados podem perder a atratividade e a competitividade em determinados mercados, exigindo avaliações profundas sobre o enquadramento fiscal, estrutura de custos e perfil de cliente.



Essa situação exigirá dos fornecedores de produtos e dos prestadores de serviços mais diálogos com os adquirentes ou contratantes sobre a opção tributária. Nesse contexto, o preço de venda de produtos ou o valor da contratação do serviço pesará na escolha do tipo da sociedade e na forma de opção tributária do fornecedor ou prestador de serviço.



Em vista disso tudo, torna-se indispensável ter o conhecimento do NSTN, no que se refere à utilização dos critérios tributários e ao cumprimento das obrigações acessórias, uma vez que são fatores cruciais para o resultado econômico e financeiro dos contribuintes, sem esquecer que a RT não altera apenas a forma de arrecadação, mas também redefine a lógica econômica, impactando na formação de preço dos produtos e dos serviços no Brasil.





