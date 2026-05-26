Importância da informação para um conselho fiscal eficaz

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A efetividade de um Conselho Fiscal (CF) está diretamente relacionada à qualidade, à tempestividade e à integridade das informações que lhe são disponibilizadas. No contexto da governança corporativa (GC), a informação não constitui apenas um instrumento de apoio, mas um elemento essencial para o exercício das atribuições legais e fiduciárias desse órgão. A Lei das Sociedades por Ações, (Lei nº 6.404 de 15.12.1976), ao disciplinar o CF, especialmente nos artigos 161 a 165, estabelece que este órgão possui função de fiscalização independente dos atos da administração, cabendo-lhes examinar demonstrações financeiras, opinar sobre propostas da administração e denunciar eventuais irregularidades aos órgãos competentes.

Para que tais responsabilidades sejam exercidas de forma técnica e responsável, é indispensável que os membros do CF tenham acesso amplo, claro e tempestivo às informações corporativas relevantes. Informações incompletas, tardias ou pouco transparentes comprometem a capacidade analítica de seus membros e reduzem a efetividade do órgão, aumentando riscos de falhas de governança, inconsistências contábeis e decisões inadequadas.

Sob a ótica das normas profissionais, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IBRACON) reforçam a centralidade da confiabilidade das informações contábeis, financeiras, societárias e tributárias disponibilizadas ao CF. A qualidade dessas informações deve observar princípios como fidedignidade, consistência, comparabilidade e relevância, permitindo que o CF exerça seu papel com segurança técnica. Não se trata apenas de receber as informações, mas de compreender o contexto econômico, os critérios adotados, os riscos envolvidos e os julgamentos relevantes aplicados pela administração das entidades.

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), ao tratar das melhores práticas de governança corporativa (GC), destaca que a transparência vai além do cumprimento formal de obrigações legais. Ela representa a disponibilização de informações claras, úteis e tempestivas às instâncias de governança, promovendo confiança e melhor qualidade na tomada de decisões. Nesse contexto, um CF eficaz depende de um fluxo informacional estruturado, com acesso a demonstrações financeiras, relatórios gerenciais, pareceres da auditoria independente, relatórios de controles internos, informações dos assessores jurídicos internos e externos, relatórios de contingências jurídicas ativas e passivas, bem como de indicadores de risco.

Além da disponibilidade das informações, a qualidade da comunicação também é determinante. Informações excessivamente técnicas, fragmentadas ou desorganizadas podem ser tão prejudiciais quanto sua ausência. A boa GC exige comunicação objetiva, inteligível e adequada ao nível decisório do colegiado, permitindo questionamentos consistentes e fiscalização efetiva. Outro aspecto relevante refere-se à independência do CF que somente se concretiza quando há autonomia informacional. Um CF dependente exclusivamente da narrativa da administração perde parte significativa de sua capacidade crítica. Por isso, o acesso aos documentos de suporte e esclarecimentos complementares é fundamental.

Em síntese, a informação é a principal ferramenta de atuação do CF. Sem dados confiáveis, transparentes e tempestivos, a fiscalização torna-se meramente formal. Com informação de qualidade, o CF pode exercer plenamente seu verdadeiro papel: “fortalecer a governança, proteger os interesses das entidades e contribuir para a integridade e sustentabilidade organizacional”.







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