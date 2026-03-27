Imposto de Renda e famílias atípicas: um erro que precisa ser corrigido

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O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 começou no dia 23 de março e segue até 29 de maio. Em meio a esse movimento anual, há uma realidade que merece atenção: o tratamento dado pela Receita Federal às despesas escolares de pessoas com deficiência.

Hoje, essas despesas só podem ser integralmente deduzidas quando o aluno está matriculado em uma instituição de ensino especial. Caso esteja em escola regular, mesmo inclusiva, a dedução fica limitada ao teto anual de R$ 3.561,50. Esse entendimento, originado na Solução de Consulta nº 252/2014 e incorporado ao Decreto nº 9.580/2018 (art. 73, §3º), revela um problema grave: ele incentiva a segregação. A legislação brasileira, incluindo a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/2012) determinam que a educação da pessoa com deficiência deve ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino. Vincular um benefício fiscal à matrícula em escola especial contraria frontalmente esse modelo.

Além disso, ignora-se que, para muitas crianças, especialmente autistas, a escola é parte essencial do tratamento. O ambiente escolar é onde se desenvolvem habilidades sociais, comunicação e autonomia, sendo indispensável para a aplicação prática de intervenções terapêuticas como a baseada na ciência ABA.

Há ainda uma incoerência evidente: no Brasil, praticamente não existem escolas particulares exclusivas para pessoas com deficiência, justamente porque o sistema educacional evoluiu para a inclusão. O Fisco, no entanto, permanece preso a uma lógica ultrapassada.

Diante disso, o Judiciário corrigiu o rumo. Ao julgar o Tema 324, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, firmou entendimento de que as despesas escolares de pessoas com deficiência devem ser tratadas como despesas médicas, sendo integralmente dedutíveis, independentemente do tipo de escola.

Este entendimento garante não apenas o direito a alterar a forma de declarar essas despesas pelas famílias atípicas, como, também, a recuperar os últimos cinco anos que não conseguiram deduzir integralmente as despesas escolares do seu imposto de renda, trazendo um benefício financeiro significativo às famílias atípicas que buscam esse direito na justiça.

Trata-se de uma decisão que alinha o direito tributário à Constituição, à ciência e à realidade das famílias. Em um país com mais de 1,7 milhão de matrículas na educação especial (mais da metade deles em escolas particulares), a maioria em escolas regulares, não faz sentido manter um modelo fiscal que penaliza justamente quem segue a política pública de inclusão.

Fica o alerta: as famílias atípicas têm esse direito a perseguir, infelizmente não será concedido de forma administrativa, contudo, buscando a justiça, esse direito pode ser garantido.







* Advogado especialista em direito dos autistas, membro da Subcomissão de Autismo da OAB-PE e pai atípico.

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