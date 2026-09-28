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opinião Imposto de renda: famílias de crianças com autismo podem recuperar valores pagos a mais com a escola

Famílias de crianças com autismo ou outra deficiência podem ter direito à dedução integral das despesas escolares no imposto de renda e à recuperação de valores pagos a mais nos últimos cinco anos.

A Receita Federal limita a dedução com educação a R$ 3.561,50 por dependente ao ano. Gastos médicos, por outro lado, não possuem esse limite.

O Decreto 9.580/2018 permite que despesas com instrução de pessoa com deficiência sejam tratadas como gastos médicos, mediante comprovação por laudo. A Lei 12.764/2012 também reconhece a pessoa com autismo como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.

A Receita Federal, porém, historicamente restringe essa possibilidade aos alunos de instituições especializadas.

Em 2023, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais afastou essa restrição. No Tema 324, decidiu que os gastos com a instrução de pessoa com deficiência física, mental ou cognitiva podem ser integralmente deduzidos como despesas médicas, mesmo quando o aluno frequenta escola regular.

Na prática, famílias que tiveram a dedução limitada podem buscar a restituição do imposto pago a mais nos últimos cinco anos, com atualização pela taxa Selic.

Para avaliar o direito, é importante reunir o laudo médico, as declarações de imposto de renda e os comprovantes das despesas escolares do período.





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