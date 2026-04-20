Imunidade parlamentar sob ataque, democracia sob ameaça

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Democracias raramente começam a se perder por um único grande gesto. Em geral, começam a se enfraquecer quando princípios essenciais deixam de ser respeitados justamente nos momentos em que mais se precisa deles. O caso recente envolvendo o senador Alessandro Vieira deve ser lido assim. Não se trata apenas de discordância sobre um relatório de CPI. Trata-se de saber se o Parlamento ainda pode exercer, com independência, sua missão constitucional de investigar, fiscalizar e falar sem medo.

A Constituição de 1988 foi clara. A imunidade parlamentar não é privilégio pessoal nem licença para abuso. É garantia institucional. Protege a liberdade de palavra, a independência do Legislativo e o direito da sociedade de ver seus representantes atuarem sem intimidação. Quando um parlamentar pode ser punido pelo que diz no exercício regular do mandato, o que se enfraquece não é apenas uma pessoa. É a própria liberdade política.

Isso se torna ainda mais importante no âmbito das comissões parlamentares de inquérito. As CPIs não existem para ornamentar a vida institucional.

Existem para apurar fatos, organizar provas, formular nexos e oferecer conclusões ao país. Seu relator não está ali para repetir o óbvio ou redigir textos inofensivos. Está ali para examinar elementos, formar convicção e submetê-la ao colegiado de forma motivada.

Foi isso que ocorreu. Na condição de relator da CPI do Crime Organizado, Alessandro Vieira apresentou relatório final propondo o indiciamento dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade, puníveis com impeachment pelo Senado. O relatório foi rejeitado. Mas a rejeição política de um parecer não altera sua natureza jurídica. Continuou sendo manifestação funcional de um senador no exercício de atribuição constitucionalmente protegida. O relatório foi vencido. A garantia constitucional, não.

O problema começou quando a discordância deixou o campo legítimo do debate institucional e avançou para o terreno da intimidação. Segundo o próprio senador, houve ameaças de cassação, processamento e inelegibilidade em razão do trabalho da comissão. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes apresentou representação à Procuradoria-Geral da República, sustentando abuso de autoridade na conduta do relator. Aí está o ponto decisivo: já não se discute apenas o conteúdo de um relatório, mas a possibilidade de punir quem o escreveu no exercício da função parlamentar.

Esse episódio também não surge no vazio.

O poder investigativo das CPIs vem sendo comprimido por decisões que limitam diligências, restringem quebras de sigilo e submetem atos instrutórios a controle cada vez mais estreito. Ao mesmo tempo, a vida concreta das comissões depende muitas vezes da disposição política de quem controla sua instalação, prorrogação ou continuidade. O que se desenha é um esvaziamento gradual de um dos principais instrumentos de fiscalização da República.

É justamente por isso que o tema exige clareza. Um relatório de CPI pode ser criticado, combatido, rejeitado e até desmontado no debate público. Isso faz parte da democracia. O que não pode ser aceito é que a discordância quanto ao seu conteúdo seja convertida em pretexto para anular a proteção constitucional da atividade parlamentar. Se a imunidade só valesse para palavras suaves e conclusões inofensivas, ela deixaria de ser garantia para se tornar mera permissão precária.

Diante disso, o procurador-geral da República, também alcançado pelo relatório, deve se afastar da apreciação do caso. Caberá então ao vice-procurador-geral arquivar a representação. Não por simpatia ao senador. Não por concordância com o relatório. Mas por respeito à Constituição.

O art. 53 não foi escrito para proteger a fala confortável. Foi escrito para assegurar que o mandato parlamentar não seja exercido sob ameaça.



E, se ainda assim se insistir em transformar em persecução aquilo que a Constituição tratou como inviolável, caberá ao Senado exercer sua prerrogativa de autodefesa institucional, determinando a suspensão do processo, como previsto na Constituição, para reafirmar que a liberdade do mandato não pode ser dissolvida sempre que se torna incômoda para autoridades de cúpula.

Punir um parlamentar por ter redigido um relatório de CPI é afrontar diretamente a Constituição. E é também contribuir para o desgaste da credibilidade do próprio Supremo Tribunal Federal. Cortes constitucionais não vivem só de poder. Vivem de autoridade moral, contenção e respeito público.



A atitude de Gilmar Mendes, nesse episódio, acaba sugerindo mais insegurança do que força. Em vez de desautorizar o senador, parece lhe dar razão política. Ministros da mais alta Corte da República estão sujeitos a deveres de decoro, prudência e contenção ainda mais severos do que os impostos aos parlamentares.

Quando se abandona essa postura institucional para reagir de modo incompatível com a altura do cargo a um relatório de CPI, o dano não recai apenas sobre o Congresso. Recai sobre o próprio STF e sobre a confiança que a população deposita em suas instituições.





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