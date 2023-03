A- A+

O debate sobre a importância da sustentabilidade virou um tema essencial e recorrente a partir da última década do século XX. Como consequência, a procura por produtos e serviços que seguissem os padrões estabelecidos pelo conceito da sustentabilidade aumentaram.

Nos últimos anos, o tema sustentabilidade e a responsabilidade social têm ganhado muito destaque e se tornado cada vez mais importantes para os consumidores, e isso tem levado as empresas a incluir as questões de ESG (Environmental, Social and Governance) em suas estratégias de marketing digital.

A inclusão de ESG nas estratégias de marketing digital pode trazer vários benefícios para as empresas. Primeiro, pode ajudar a melhorar a reputação da marca, mostrando aos consumidores que a empresa se preocupa com questões ambientais, sociais e de governança. Isso pode aumentar a fidelidade do consumidor e atrair novos clientes que compartilham do mesmo propósito.

Além disso, a inclusão de ESG nas estratégias de marketing pode diferenciar a marca da concorrência, permitindo que ela se destaque em um mercado cada vez mais saturado. Os consumidores estão cada vez mais conscientes do impacto ambiental e social de suas escolhas de consumo, e estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços que se alinham com seus valores.

Existem várias maneiras pelas quais as empresas podem incluir ESG em suas estratégias de e-mail marketing, incluindo publicações sobre suas práticas sustentáveis, criando campanhas de marketing digital que destacam seus esforços de ESG, como anúncios que destacam suas iniciativas de sustentabilidade.

Outra maneira também, é usar o conteúdo do site da empresa para destacar suas iniciativas de ESG. Isso pode incluir a criação de uma seção de responsabilidade social no site da empresa, que destaca as iniciativas de ESG da empresa, ações de caridade e voluntariado. Essas ações podem ser divulgadas nas mídias sociais e em outras plataformas, mostrando aos consumidores que a empresa está comprometida em fazer a diferença em suas comunidades.

É válido ressaltar que a inclusão de ESG nas estratégias de marketing não deve ser apenas superficial, e sim uma parte integral da cultura da empresa, e também dos seus membros. As empresas devem ser autênticas em suas iniciativas de ESG e se comprometer com práticas sustentáveis e responsáveis que possam imprimir a essência da sua atividade, bem como a relação com seu meio através das ações .

A empresa que se preocupa com a sustentabilidade é aquela que cuida do planeta, se preocupa com a comunidade, com o meio ambiente e é sempre louvável aos olhos do público.A sustentabilidade nas empresas está também ligada à sustentabilidade econômica, que é alcançada através de um modelo de gestão sustentável, ou seja, um modo que incentiva processos que permitam a recuperação do capital financeiro, humano e natural.

Da mesma forma, a sustentabilidade passou a ser muito explorada pelas empresas para mostrar ao público que os seus produtos foram fabricados sem danificar ou prejudicar o meio ambiente. Assim, passa a ser rotulada como uma empresa ecologicamente correta e isso funciona como uma campanha de marketing positiva para a marca.

*CEO da TRIWI





