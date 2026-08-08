Inclusão de netos(as) como dependentes em planos de saúde antigos

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Poucas situações são tão angustiantes quanto a de uma família que, diante do nascimento de um bebê, recebe da operadora a negativa de inclusão da criança no plano de saúde do avô(ó). A recusa costuma vir acompanhada de dois argumentos: o contrato só admitiria cônjuge e filhos do titular e o produto, por ser antigo e não adaptado à Lei 9.656/98, não seria mais comercializado. Nenhum deles se sustenta.

Os contratos anteriores à Lei dos Planos de Saúde regem-se, de fato, pelas cláusulas pactuadas, mas essas cláusulas não podem contrariar normas de ordem pública nem a proteção constitucional da família. O artigo 35, § 5º, da Lei 9.656/98 garante a manutenção do contrato original ao titular e aos dependentes já inscritos, permitida a inclusão de novo cônjuge e de filhos. A controvérsia nasce da leitura restritiva que as operadoras fazem da palavra “filhos”, como se alcançasse apenas a prole do titular.

O Superior Tribunal de Justiça já rejeitou essa interpretação. No REsp 2.049.636/SP, julgado por unanimidade na Terceira Turma sob relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou-se que a lei emprega o termo “consumidor” em sentido amplo, abrangendo titular e dependente. Se algum dos genitores é dependente do plano, seu recém-nascido tem direito à inscrição no plano do avô(ó) como dependente, ainda que o produto do plano de saúde não esteja mais em comercialização.

A recusa, portanto, afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato e deixa recém-nascidos sem cobertura no momento de maior vulnerabilidade, o que autoriza tutela de urgência e reparação por danos morais. Às famílias que enfrentam esse impasse, a orientação é simples: exijam a negativa por escrito, reúnam a documentação e busquem orientação jurídica.







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