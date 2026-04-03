Índex da ignorância

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Embora seja atribuído ao Concílio de Trento (1545-1563), o Índex Librorum Prohibitorum formava uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Obras de autores, como Monstesquieu, Descartes, Hobbes, Darwin e outros, faziam parte das leituras censuradas. Mesmo vivendo em uma era chamada de pós-moderna e o Papa Paulo VI extinguira o Índex, livros como o Código da Vinci e Harry Potter constam na lista dos não recomendáveis, para leitura, aos seguidores do romanismo.

Talvez, um dos grandes desafios que o ser humano enfrenta é o de realizar leituras de autores com pensamentos antagônicos ao dele, vez que, naturalmente, somos inclinados a lermos escritores que pensam semelhante ao que acreditamos e ouvirmos comentários de pessoas que se assemelham com nossa linha de interpretação dos fatos. Nada mais cômodo.

O contrário é sempre visto como herege ou inconsequente. Infelizmente, vivemos um momento na história em que muitos sentem prazer pela ignorância. Rotulam autores não a partir do que foi lido, aliás, o gosto pela leitura passa bem distante. Na verdade, a repulsa, muitas vezes é fruto de algum comentário emitido por alguém que, não possuindo capacidade cognitiva para refutar ou entender certos pensamentos, prefere desqualificá-lo.

Assim, vão criando um Índex particular, voltado para o seu eu e totalmente desprovido de análise acendrada. Defendem bandeiras que foram hasteadas em um cenário adverso a tudo que pode exalar um aroma, que os levem à reflexão. Canonizando o que se identifica e demonizando tudo aquilo que repudia. Mas talvez seja um grande sacrifício, em uma era quando o que tem prevalecido são análises oriundas de grupos de aplicativos, ou quando propagam posicionamentos recheados de vestígios de amarguras pessoais. Fruto de algum momento em que seus desejos foram frustrados por algo ou alguém, que julgava ser reconhecido pelo seu talento.

Em um passado não muito distante, o obscurantismo criou seus adeptos, promovendo uma gama de fatos desprovidos do que se entende por conhecimento, mesmo assim, não deixou de criar um número grande de asseclas.





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