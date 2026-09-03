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Em pensamentos, palavras e obras, a vida é processo dinâmico, no bem e no mal, sorrindo ou chorando, nascendo ou morrendo, aquilo que ainda não aconteceu, ou que está acontecendo, mas está evoluindo, não é estática, é dinâmica, no chamado "gerúndio" forma verbal do movimento, verbo que ainda não concluiu sua tarefa, continua caminhando.

Quem está indo, ainda não voltou, não terminou a viagem de regresso, quem está vivendo ainda não concluiu sua história, entre o começo e o fim se situa o "gerúndio", intervalo onde tudo que importa acontece, nascemos, vivemos, mas ainda não morremos, subindo ou descendo, transcorre a chamada vida.

Somos seres inacabados, estamos sempre indo e vindo, seja construindo, desfazendo, ou reconstruindo nossos caminhos.

Seja encontrando amigos, conhecidos, pessoas, lugares, sonhos e esperança, a vida acontece trazendo saudades, experiências, alegrias e tristezas, decepções, por vezes vamos de um jeito e voltamos de outro, acrescentando pequenas ou grandes mudanças na nossa bagagem, sonhos, frustrações, do detalhe ao principal é a vida fruindo.

Até a natureza se expressa no gerúndio, chovendo, trovejando, ventando, as plantas crescendo, o corpo envelhecendo e o tempo passando, nem fomos, nem chegamos, estamos indo e vindo, uns melhorando, outros piorando na vida rolando.

Entre o hoje e o amanhã, entre o passado e o futuro, transcorre a vivência, carregada de certezas, algumas previsíveis, absolutas e outras de surpresa, ou inusitadas, vez ou outra nos enganamos presumindo ou esperando o que não vem, nem jamais viria ou virá, nos iludindo com incompreensível gerúndio, por vezes burocrático parecendo ativo, agitado, mas discretamente, quase parado.

Viver é condição, característica essencial do gerúndio, é movimento, respirar, falar e ouvir, por vezes até gritar, ou melhor, gritando, dormindo, sonhando, acordando, vivendo.

E a vida vai seguindo, tentando, errando, consertando, construindo, amando, esperando, crescendo, ganhando e perdendo, esperando quem sabe o quê? Que a dinâmica se acalme dando início a outro processo, estático, silencioso, talvez encerrando a etapa final.

A esperança, que é a última que morre, reside e se protege no gerúndio, é garantia de começo e recomeço e não de fim, por tudo isso, nos sobressaltos da caminhada, prefiro sob todos os aspectos, desejando aos amigos e entes queridos, que se situem no gerúndio, indo ou vindo, para que valha a pena viver, simplesmente sendo.

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