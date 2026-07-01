Infidelidade partidária

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Definir o que realmente é um partido político talvez seja extremamente desafiador, quando se refere ao Brasil. Segundo o dicionário Robert (publicado em 1962), entende-se que o partido é uma “organização política cujos membros realizam uma ação comum para dar ou conservar o poder a uma pessoa, a um grupo, de modo a fazer triunfar uma ideologia”.

No famoso Dicionário Filosófico escrito por Voltaire diz o seguinte: “o termo partido, em si mesmo, nada tem de direito, o de facção, sempre o é”. De início já observamos definições de autores importantes, mas com posições diferentes em relação ao tema.

Ao pensarmos no que realmente seja um partido político, talvez seja necessário reportarmo-nos aos critérios apresentados por Joseph Lapalomba na obra Political Parties and political Development. O primeiro deles é entendido como uma organização durável. Assim sendo, deve ser visto como uma organização em que a esperança de vida política se apresenta de maneira superior à dos dirigentes; o segundo, apresenta-se como uma organização completa, incluída a escala local.

Com efeito, garante o diferencial entre um partido político e um simples grupo parlamentar; com relação ao terceiro critério, denominou-se de vontade deliberada de exercer diretamente o poder. Aqui, percebe-se claramente a diferença entre os partidos políticos e os grupos de pressão; o denominado quarto critério foi definido como a vontade de procurar apoio popular. Aqui, os partidos são postos em oposição aos clubes.

Tratando dos partidos políticos, no campo nacional, a maioria dos filiados, que se arvora a disputar algum cargo eletivo, percebe-se o desconhecimento do que o partido, ao qual se encontra filiado, defende. Na verdade, majoritariamente filia-se não por questões ideológicas, mas pela sobrevivência eleitoral, provocando, naturalmente, dissonância entre o que defende e o que o partido representa.

Adotando essa prática facilmente se entende o motivo pelo qual a fidelidade partidária é quase inexistente em Pindorama. Por aqui, a predominância é do pragmatismo, onde se prefere adotar o caminho da “neutralidade”, acreditando ser o caminho mais fácil para alcançar projetos pessoais. Ora, se os candidatos não conseguem ser fiéis aos partidos a que estão filiados, que garantia o eleitor tem de que seu candidato será fiel ao que prometeu durante a campanha?





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