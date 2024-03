Influências hegelianas (Parte Final)

A- A+

Na visão hegeliana-marxista a essência da religião é o cristianismo, sendo assim, o cristianismo era a religião por excelência. Da mesma forma a democracia é a essência de toda constituição política, em uma participação de todos os membros da coletividade na universalidade do Estado. Portanto, conclui-se que a democracia é para a política o que o cristianismo é para a religião, ela descobre a essência da política como o cristianismo descobria a essência da religião.

Analisando as obras de Hegel, Marx nunca se preocupou diretamente em discutir o livro A Filosofia da História. E o motivo é simples, o mesmo é um curso publicado pelos alunos de Hegel após sua morte. Os textos que Marx comentou foram: A Fenomenologia do Espírito, A Filosofia do Direito e a Enciclopédia. É comum afirmar que Marx se inspirou na passagem da Dialética do Senhor e do Escravo, encontrada em um dos capítulos da Fenomenologia do Espírito. Embora não exista nos escritos de Marx referência à passagem.



A visão histórica de Hegel é uma visão do homem criador de si mesmo através do processo de objetivação, de alienação e de retomada das alienações. Com relação à crítica de Marx ao entendimento de Hegel no que diz respeito à história, disse Lukács: “Hegel não podia compreender as coisas de outra forma, porque a sociedade de seu tempo não estava moderna para a concepção revolucionária”.



Na filosofia Hegel, o movimento dialético começa com os conceitos, continua com a natureza e termina na história. É daí que parte Marx, com a ideia de inverter a dialética, mediante uma teoria da história, se tornando elementos indispensáveis partindo da filosofia hegeliana a uma filosofia da revolução. O problema se encontra diretamente ligado ao que se entende por relação entre sujeito-predicado e a inversão dos mesmos por Karl Marx. Para o pensamento marxiano, real é o homem concreto, o homem trabalhador, o homem que age. O que é real na cidade política é o povo, com suas disposições próprias, ou seja, uma coletividade determinada. Essa realidade concreta do homem, ou da coletividade determinada, corresponde ao sujeito real e o desenvolvimento histórico sempre se efetua a partir desse sujeito. Para Hegel tudo se passa e se efetua no nível das ideias. Passa-se de uma ideia a outra, de um conceito a outro, em razão de uma necessidade lógica.



Quando Marx propõe inverter a dialética hegeliana, consiste em afirmar que o sujeito na filosofia de Hegel é a ideia, o desenvolvimento da ideia que se encontra através dos conceitos, através da realidade natural, através da história. A ideia, então, é o sujeito, e as realidades concretas são os predicados ou atributos. Assim concluiu Karl Marx: “ A democracia é a verdade da monarquia, mas a monarquia não é a verdade da democracia”.



