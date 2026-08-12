Ingresia, uma versão da criação do mundo

A- A+

Há pelo menos duas versões da criação do mundo. Uma, a dos cientistas, que falam do big bang; a outra, mais simples, a da Bíblia, no livro de Gênesis. Particularmente acho que é a mesma história, contada em duas versões. Mal comparando, é como a fabricação do vinho: há o método tradicional, que usa os pés humanos para amassar as uvas e o envelhecimento em ânforas de barro. E ainda também os métodos modernos, com fermentação em tanques de inox, maturação e engarrafamento automatizados. Hoje, como lá atrás, existem vinhos muito bons, bons, “marromenos” e ruins.

Voltando à criação, o processo era complicado, gigantesco e exigia a participação de vários grupos, organizados hierarquicamente em serafins, arcanjos e anjos. A parte mais complexa ficou a cargo do Supremo: a criação dos sistemas, das estrelas, dos planetas e de suas luas, dos movimentos de rotação e translação, ou seja, de tudo aquilo em que não podia haver equívocos, para não comprometer o restante dos trabalhos.

Cada equipe cuidava de uma tarefa ou de um processo. Mesmo com olhos “diferentes”, os serafins e os arcanjos não conseguiam acompanhar tudo de perto, ver todos os detalhes e conferir se o processo seguia exatamente o que estava na cartilha.

A afirmação não está sendo feita à toa e, naquela altura do campeonato, nenhum membro do Comitê queria assumir a responsabilidade por eventuais deslizes, como foi o caso das centopeias e das cobras. O caderno técnico fornecia especificações completas justamente para evitar equívocos.

Se o macaco já tivesse sido criado, provavelmente teria sido ele quem escondeu a apostila referente a esses seres. Resultado: uma, sem pernas, arrasta-se em maior velocidade; a outra, que pode chegar a ter até 382 pernas, não consegue, nem de longe, acompanhar a primeira.

À medida que o tempo passava, o Chefe e suas equipes começaram a ficar preocupados: o prazo estava se esgotando. A flora estava quase concluída; a fauna, pouco mais da metade. O primeiro equívoco ocorreu justamente em relação àquele que deveria ser criado à imagem do Chefe.

As narinas deveriam ficar nas laterais; dos três olhos da face, apenas dois foram instalados; os braços ficaram menores do que o planejado; e o comando pensar-falar dos seres que se transformariam em mulheres deu um tilt e ficou, segundo eles, desbalanceado. Em função do tempo escasso, partiram para outra solução. Como o ser feminino não podia ficar de fora, mais adiante o Big Boss tomou emprestada uma costela do ser masculino, e o resto da história todo mundo sabe.

No final do sexto dia, quando já não havia mais tempo para nada, o “Chefão”, esgotado, mesmo ciente dos equívocos ocorridos, acionou a tecla on, acompanhado do “Haja luz!”. No sétimo dia, o Criador foi, merecidamente, descansar numa poltrona Fauteuil aux Dragons e mandou abrir uma garrafa de vinho Romanée-Conti 1945. Cansado, mas feliz. (Fim do 1º capítulo).





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.





Veja também