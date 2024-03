Inovação com propósito para revolucionar a economia de Pernambuco

A- A+

O fortalecimento da economia pernambucana passa, sem sombras de dúvidas, pela estruturação de um ambiente de negócios favorável à inovação. A fundação do Porto Digital, nos anos 2000, foi essencial para que o Recife se tornasse um verdadeiro reduto para negócios interessados em promover impacto por meio da tecnologia. Dentro desse cenário, é indiscutível o papel que vem sendo desempenhado pelas startups, empresas que nascem para solucionar problemas reais de forma inovadora, cujo diferencial está no seu modelo de negócio, escalável e replicável em meio a condições incertas.



Impulsionar o desenvolvimento desses negócios inovadores é uma missão a qual o Sebrae Pernambuco vem se dedicando nos últimos anos. Temos uma política nacional forte, que direciona nossas ações e, desde 2020, estamos intensificando essa atuação por meio do Startup PE, estratégia que atua a partir de três pilares fundamentais: fomento e desenvolvimento; apoio técnico aos ambientes de inovação; e articulação e estruturação dos ecossistemas locais de inovação. Apenas no último ano, atendemos mais de 750 startups, em diferentes estágios de maturidade.



Deste total, com mais de 450 startups atendidas, Recife desponta como o epicentro das nossas ações, mas já enxergamos o fortalecimento dos ecossistemas de inovação em municípios do interior, como Petrolina e Caruaru. Além disso, em recente visita a Garanhuns, constatamos o potencial do movimento de inovação que vem ocorrendo na cidade, por meio do empenho dos membros da Comunidade Sete Colinas. A região vem chamando a atenção de empresas da área de tecnologia, atraídas principalmente pela mão de obra qualificada que está se formando no local.



Acredito que o Sebrae tem um papel importante a desempenhar nesse processo de fortalecimento dos negócios inovadores em todo o Estado. Exemplo disso é o que vem sendo feito por meio da metodologia ELI - Ecossistemas Locais de Inovação, que se propõe a fomentar a estruturação de governanças e de hubs de inovação dentro dos municípios. Essa iniciativa já chegou a cidades como Olinda, Igarassu, Caruaru, Salgueiro, Serra Talhada, Petrolina e Araripina, e seguimos expandindo sua presença no Estado.



Realizado no último dia 16 de março, o Startup Day também é um exemplo que revela a força do empreendedorismo inovador em Pernambuco. Em sua décima edição, o evento conseguiu reunir cerca de 2,5 mil pessoas interessadas em entender e discutir as possibilidades que a inovação traz para a nossa economia, como estudantes, startups, investidores e até donos de negócios tradicionais. Um verdadeiro movimento de olho no futuro, que não pode ser visto como uma extensão do presente: é preciso que reinventemos o empreendedorismo, pois nenhuma empresa conseguirá sobreviver se permanecer como está.



É para esse propósito de fomentar o empreendedorismo inovador e de levar inovação aos pequenos negócios tradicionais que o Sebrae Pernambuco vem direcionando sua energia. Queremos que a inovação surja com o objetivo claro de oferecer as soluções que o mercado demanda - porque, se não for assim, ela será apenas uma novidade. O alinhamento com os principais atores dos ecossistemas de inovação, incluindo governos e universidades, é essencial para que a inovação seja uma verdadeira impulsionadora das vocações econômicas e do desenvolvimento sustentável.



*Superintendente do Sebrae Pernambuco



