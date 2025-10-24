Inovação, criatividade e colaboração: o Recife em movimento com o Rec'n'Play

A- A+

A cada edição do Rec’n’Play, um dos maiores festivais de inovação do Brasil, o Recife confirma seu protagonismo como um dos polos mais criativos e tecnológicos do país. O evento transforma o Recife Antigo em um grande laboratório urbano, onde tecnologia, cultura, educação e empreendedorismo se encontram.

Este ano, o tema "O futuro feito por gente" mobilizou mais de 700 atividades para diversos públicos e interesses e inspirou uma extensa programação cultural. Foram ativados 30 prédios, 83 espaços de conteúdo e 37 ações foram realizadas na rua. Negócios, arte, gastronomia, criatividade, tecnologia, inovação e sustentabilidade ocuparam o Recife Antigo.

É com muito orgulho que, por meio da Poder Legislativo municipal e da Frente Parlamentar de Inovação Tecnológica, Tecnologia da Informação e Economias Criativa, Compartilhada e Colaborativa (Fitec), que tenho a honra de presidir, marcamos presença nesta edição com a roda de conversa “Fitec em movimento: inovação, criatividade e colaboração no Parlamento”.

O encontro reuniu nomes que são referência no nosso ecossistema criativo e tecnológico: Rafaela Mendes, da marca autoral Rafa Q Faz; Micheli Barreto, fundadora da Crabolando; o professor João Guilherme Peixoto, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Indústrias Criativas da Unicap; e Yves Nogueira, presidente da Aponti.

A diversidade de trajetórias e perspectivas enriqueceu o debate, que teve como propósito central refletir sobre como a inovação e a criatividade podem ser motores de transformação social e econômica, tendo o poder público como parceiro capaz de promover ações e estabelecer um vínculo entre os vários agentes da economia criativa, tecnologia, inovação e academia.

Nosso objetivo, com essa iniciativa, foi aproximar a Câmara de Vereadores do Recife da sociedade como um todo. Queremos que o Parlamento seja um espaço de diálogo permanente, escuta ativa e formulação de políticas públicas que estimulem o desenvolvimento das economias criativa, compartilhada e colaborativa. É nesse ambiente que a Fitec atua: como ponte entre o poder público e os atores que fazem a inovação, a tecnologia e a economia criativa, colaborativa e compartiilhada acontecer no dia a dia da cidade.

A experiência do Rec’n’Play é a prova de que o Recife tem uma energia única. Inovação não é apenas sobre tecnologia — é sobre pessoas, como o próprio tema do festival sugeriu. É sobre o talento de quem empreende, cria, pesquisa e compartilha conhecimento. É sobre a capacidade de fazer diferente, com propósito e colaboração. E é justamente essa vocação que queremos fortalecer por meio de políticas públicas integradas, inclusivas e sustentáveis.

Participar do Rec’n’Play com a Fitec foi uma oportunidade de reafirmar o compromisso de construir, ao lado da sociedade civil, um Recife ainda mais inovador, criativo e humano. E nós aproveitamos essa chance para colocar a política no centro do debate. Porque eu não entendo como podemos garantir o futuro sem pensarmos uma política em que a população é ouvida nas suas demandas por iniciativas públicas que conectem pessoas e instituições.

Fortalecer o Poder Legislativo municipal como um fórum de debates e responsabilizá-lo por ações que sejam capazes de transformar a sociedade é um modo de consolidar a Democracia e legitimar o trabalho desenvolvido no âmbito da Câmara de Vereadores do Recife.

Que este festival continue sendo um espaço de inspiração, onde ideias se transformam em soluções; e sonhos se tornam projetos concretos para uma cidade que é, na sua essência, criativa e colaborativa. Fica difícil ser modesto depois do que testemunhamos no Rec’n’Play: o Recife tem vocação para a inovação e explora essa predisposição de maneira determinada.

Cabe a nós, como representantes públicos, estabelecermos o compromisso de garantir que esse ambiente pulsante se expanda e que essa vocação se fortaleça, de forma ainda mais democrática e transformadora, para que possamos construir o futuro que desejamos.





* Vereador do PSB do Recife, vice-presidente da Câmara Municipal do Recife, presidente da Frente Parlamentar de Inovação Tecnológica, Tecnologia da Informação e Economias Criativa, Compartilhada e Colaborativa (Fitec), presidente da Escola do Legislativo do Recife.





