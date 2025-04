Inovar em setores tradicionais não é fácil, mas é preciso

A- A+

Inovar em um setor tradicional é sempre um desafio, mas a verdade é que, sem inovação, uma empresa corre o risco de se tornar obsoleta. Porém, mesmo este fato já sendo bem conhecido e difundido no mercado de trabalho, os dados da Pesquisa de Inovação (Pintec), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada no início deste ano, apontou que somente 64,6% das empresas inovaram em produtos ou processos em 2023, o que representou um retrocesso, se comparamos com 2022 (68,1%) e 2021 (70,5%).

A verdade é que não importa em qual segmento a organização atue, é preciso buscar constantemente novas soluções que aprimorem a qualidade e a eficiência dos produtos e serviços. Ainda mais quando estamos falando de grandes indústrias. No entanto, esse processo de inovação não ocorre de maneira fácil ou linear. Ele é repleto de desafios, tanto internos quanto externos, que exigem coragem, visão estratégica e, principalmente, capacidade de transformar obstáculos em oportunidades.

Tanto que, ainda de acordo com o Pintec, dentre as empresas inovadoras, 47,6% encontraram problemas ou obstáculos para inovar em 2023, sendo que as principais dificuldades relatadas foram a instabilidade econômica (44,2%), a capacidade limitada de recursos internos (42,1%) e o acirramento da concorrência (41,4%). O cenário se apresentou ainda mais desafiador para as empresas não inovadoras, sendo que 21,7% também encontraram dificuldades para inovar. Os principais motivos apontados foram similares ao das inovadoras: instabilidade econômica (21,2%), baixa atratividade da demanda (19,2%) e acirramento da concorrência (19%).

Além disso, o que vemos frequentemente no mercado, especialmente nos setores marcados por uma base de conhecimento que, muitas vezes, é mantida de geração em geração, é que a confiança nas soluções já consolidadas ao longo do tempo gera um certo apego ao tradicionalismo, o que dificulta a introdução de novas ideias e tecnologias. Em muitos casos, existe um receio de que mudanças possam afetar a eficiência, a durabilidade ou até a segurança dos produtos ou serviços prestados. Porém, precisamos trabalhar para quebrar esse paradigma, não apenas oferecendo inovações que melhorem os resultados de clientes e parceiros de negócios, mas demonstrando que inovação não significa descartar o que foi feito até então, e sim aprimorar e transformar para atender as necessidades do futuro.

A inovação não se limita apenas a novos produtos e tecnologias, mas também envolve uma mudança na forma como nos relacionamos com nossos clientes e como entendemos as necessidades do mercado. A busca por soluções personalizadas, a implementação de um atendimento diferenciado e o desenvolvimento de produtos que atendam não só aos requisitos técnicos, mas também às expectativas de segurança, praticidade e durabilidade, são elementos cruciais para o sucesso.



