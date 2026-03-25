Inteligência Artificial: a dependência

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Quem não gosta de ter tudo à mão quando se trata de fazer alguma coisa que não dê prazer? Dez entre dez pessoas gostam, sim, de uma mãozinha. Ou até do braço inteiro. E, quando você tem facilidades, não quer buscar dificuldades. Pelo contrário, quer sempre evitá-las. Todo mundo gostaria de ter um estagiário para chamar de seu e é nesse contexto que começamos a conviver com o Assistente Virtual, um programa de inteligência artificial que interage com você por voz ou texto para realizar tarefas, responder perguntas, automatizar comandos e fornecer informações em tempo real.

Quando os primeiros buscadores surgiram em meados do ano de 1990, os que acompanharam a chegada ficaram encantados. Significava que agora não teríamos mais que nos deslocar até a Biblioteca para buscar a informação de que precisávamos. Não teríamos que ter as caríssimas enciclopédias Barsa e Mirador que tantos pais se sacrificaram, em prestações sem fim, para proporcionar o melhor conhecimento aos seus filhos. Em 1994, nós só precisávamos de uma conexão discada. Muita gente não sabe o que é isso, nem teve o prazer de conhecer aquele barulhinho do modem ao nos conectarmos. De tudo, encontrávamos nos buscadores. O Yahoo, o AltaVista e, por fim, o Google. Na língua inglesa, a força do Google foi tão grande que ele virou verbo. Não, na nossa Língua Portuguesa, não pegou como verbo e, sim, como objeto direto. “Dá um Google”.

Foi em novembro de 2022 que uma empresa chamada OpenAI tocou fogo no mercado com o lançamento do seu Chat GPT. Um assistente virtual que poderíamos batizar como “aquele estagiário para chamar de seu”. As maravilhas da Inteligência Artificial acabavam de chegar aos humanos. Em forma de Assistente. Melhor, talvez, seria dizer… em forma de estagiário para tudo que você precisasse. E, naturalmente, você já ouviu aquela piada sobre “o estagiário” e, já emendando, não tenho nada contra quem está iniciando. Quase todos nós já fomos estagiários um dia. E, sendo assim, podemos falar por experiência própria: no desempenho da função, nós cometemos inúmeros erros. Mais que isso, qualquer coisa errada, colocavam logo a culpa no coitado do estagiário.

E é neste ponto que eu quero chegar. O assistente virtual de IA, exatamente como o estagiário, comete erros. Sendo assim, da mesma forma que você não pede para o seu estagiário redigir um texto e encaminhar para a presidência da empresa em que você trabalha sem revisar, não pode pedir ao seu assistente virtual uma tarefa sem que você avalie se está realmente do jeito que você quer. E preste atenção: esses assistentes virtuais são todos muito sedutores. Qualquer pergunta que você faça a ele, qualquer pedido, por menor que seja, ele vai sempre começar elogiando a sua iniciativa, a sua pergunta, a ação que você quer desenvolver. Cuidado, ele pode estar mentindo só para agradar você. Agora, pior, além de mentir, ele pode dar a resposta à sua pergunta de forma completamente equivocada e embrulhá-la numa embalagem tão linda, tão segura, tão maravilhosa que você vai acreditar. E, ainda assim, a resposta estará errada.

Não estou dizendo que é sempre assim. Mas lembre-se: o processo deve ser controlado por você. A autoridade final tem que ser sua. Não deixe que o Assistente seduza você. Você poderá ser apanhado completamente desprevenido.





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