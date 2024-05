Inteligência Artificial Aplicada nos Negócios

A- A+

Se você não aplica Inteligência Artificial nos negócios, já está atrasado.A nova vantagem competitiva nos negócios será definida por quem usa e quem não usa a IA.

Eis a mão invisível da IA no nosso dia a dia! A Inteligência Artificial não é tendência, já é o presente. Como se diz nos negócios é mais importante entender de “ formigueiro, do que formigas” uma vez que as partes e o todo diferem, o que importa são as interações entre essas partes.

Para se ter uma ideia, a expressão "inteligência artificial" foi a 10ª mais pesquisada no Brasil em 2023, segundo o Google Trends. Não sem razão que as pessoas querem aprender mais sobre IA, saber como está sendo usada e se preparar para como trabalhar com a IA.

Pesquisa da Bain & Company indica que 58% dos executivos brasileiros consideram a IA como prioridade nas suas empresas. Vejo também que, na atualidade, praticamente todo usuário da internet interage com uma IA diversas vezes ao dia, por meio de seus smartphones em, pelo menos um negócio online de compras, delivery , PIX ou WhatsApp.

A revolução da IA também está presente em plataformas fechadas desde 1979 tão comuns no nosso dia, tais como: a seleção do Spotify, Mercado Livre, Netflix, Magazine Luiza, Amazon, Alexa, Fábricas como BYD, General Motors, Stellantis em Pernambuco, Nubank, Shopee, Tesla, Twitter, Instagram, Safer Trip, FIST Crowdfunding, MB Mercado de Bitcoins, Azul, Bradesco Saúde, Hospital Albert Einstein, Pfizer, Itaú, Transferwise.

Assim como nas guerras da atualidade como a Ucrânia e a Rússia, Israel e Hamas. Sem falar nos serviços digitais de governos federal, estadual e municipal. O INSS no Brasil, inclusive, desenvolveu um robô para detectar fraudes nos documentos enviados pela internet pelos segurados, entre outras aplicações.

Uma Revolução Fantástica conversar com os Robôs, como no WhatsApp. Essa grande mudança de paradigma em especial começa a partir de novembro de 2022, com o lançamento do Chat GPT da Open AI , onde foi possível conversar diretamente com o robô de inteligência artificial.

A chegada do Chat GPT da Open AI, também quebra as barreiras das plataformas fechadas e o poder geopolítico da IA envolvendo os Estados Unidos, China, União Europeia, Índia e Rússia. Não existirá o Apocalipse dos Robôs da Open AI! Haverá sim, uma poderosa criação de novos empregos exigindo novas qualificações e requalificações profissionais. E mais, ampliar competências e habilidades humanas que se maximizam ao incorporar os robôs da IA .

Temos conhecimento que todas as revoluções tecnológicas destruíram uma grande parte dos velhos empregos, mas também criaram mais novos do que os disponíveis anteriormente, nos lembra Carmine Gallo, o autor de Best seller pelo Wall Street Journal em comunicação.

Um estudo da McKinsey & Company estimou que a IA poderia automatizar até 800 milhões de empregos em todo o mundo até 2030. Exigindo, assim, outras habilidades. O estudo também estimou que a IA poderia criar até 970 milhões de novos empregos no mesmo período.

A Onipresença da Inteligência Artificial Já está presente nas pesquisas científicas como nas vacinas anti covid, na educação com os trabalhos multidisciplinares, no chão de fábricas nas montadoras automotivas, logística com controle de tráfego, transporte e mobilidade, defesa de fronteiras dos países, na aplicação da lei para verificação de plágios, política , no combate e criação das fake news, publicidade e marketing, jornalismo com verificação de fatos e distribuição de jornais e revistas digitais, arte, cultura, agricultura e pecuária com os drones e rastreamento, direito, nas cortes de justiça, medicina com novos diagnósticos de imagens e exames de medicina robótica, agricultura do plantio à colheita, até nas artes com novas concepções de design .

A Inteligência limitada às peças das informações e dados que dispõem! A IA consegue montar quebras cabeças numa velocidade inimaginável ou acertar o jogo do cubo, mas não consegue jogar o War! Ela acerta 80% das questões de exames, mas não chega a 100 %.

O que isso significa? Os robôs de IA tem uma racionalidade limitada A IA não consegue identificar aquilo que não conhece. Processa em altíssima velocidade somente aquilo que conhece por meio dos dados e informações que armazena nos chips das máquinas. A IA é limitada pelos dados e informações que são armazenadas nos sistemas e pela velocidade de processamentos dos chips e computadores!

É um processador de informações de altíssima velocidade. Neste sentido, são super máquinas de processamento e sabem fazer bem melhor que os humanos! É como montar diversos quebra cabeças com base nas pedrinhas conhecidas.

Os robôs humanizados ou os humanos robotizados? Eis a questão! Este dilema shakespeariano entre humanos robotizados e robôs humanizados, tão presente em nossos dias na minha opinião, é uma falsa dicotomia. Humanos são humanos, robôs são robôs.

Os humanos e os robôs têm qualidades e limitações únicas. Os humanos são capazes de empatia, criatividade e pensamento crítico, mas também são propensos a erros e preconceitos.

Os robôs são capazes de processar informações rapidamente e de realizar tarefas repetitivas de forma precisa, mas não são capazes de compreender e responder às emoções humanas.

Um equívoco que vale a pena esclarecer "o Chat GPT não é um especialista". Foi “desenvolvido para parecer" , mas não o é. E mais, o Chat GPT da OpenAI, torna-se útil para os humanos que têm domínio ou conhecimento sobre suas áreas de expertise.

Os robôs não comem; não dormem e não pensam no futuro. Os robôs podem até aprender a interpretar a emoção humana, mas eles não têm emoções humanas.

Mas inspirar outro ser humano a construir o futuro com ousadia requer uma empatia que só os humanos possuem. Ser visionário, ter visão do futuro é uma habilidade natural da inteligência humana. Assim como dormir, comer, sonhar e imaginar o futuro.

Aqui me faz lembrar a mais humana das campanhas publicitárias do momento do Banco Itaú: "É FEITO DE FUTURO". A IA funciona como extensões habilitadoras da inteligência humana, como o garfo e a faca são extensões das mãos, ou como a caneta e o lápis são extensões dos dedos.

*Conselheiro Mentor, Professor de Finanças Corporativas eCFO sob Demanda. Membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de ComércioExterior.



