Inteligência Artificial: o comando

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Você já deve ter tido um chefe que não sabia como pedir exatamente o que queria. E, assim, quando você trazia o que você achava que ele tinha pedido, ele ficava chateado porque dizia que você tinha feito errado. A culpa nunca foi sua. Foi do chefe que não soube pedir, de forma clara, o que precisava.



Com o seu Assistente de IA, funciona do mesmo jeito. Se você não sabe pedir o que quer, ele não vai adivinhar. Ainda não. Apesar de a IA prever, quando você começa a digitar, o que vai querer dizer, isso não significa que ela vai olhar para você e adivinhar os seus pensamentos. O que ela faz é apenas uma tentativa de “antecipação semântica” que nem sempre dá certo, pelo menos, no seu corretor ortográfico do WhatsApp.

Então, é preciso saber o que pedir e como você vai detalhar isso para o seu Assistente de IA, o que no jargão das Inteligências Artificiais é chamado de “prompt” ou, em português claro, “o comando”. É como você vai dizer à IA o que quer, com clareza, coesão e objetividade.

Exatamente como numa redação. Se você não fizer dessa forma, o seu Assistente, provavelmente, terá uma “alucinação”. Como assim? E máquina “alucina”? Sim, “alucina”. Mas isso é assunto para depois.

Como você já percebeu, a sua relação com o Assistente de IA, ou de qualquer outra Inteligência Artificial, depende da redação. Depende de saber escrever com clareza. E, óbvio, que eu não podia deixar de dar uma dica de Professora, afinal são décadas de sala de aula. Quem lê muito escreve bem. E eu não estou falando de ler nas redes sociais… a fofoca no X, a dancinha no TikTok, a ostentação no Instagram. Estou falando sobre ler livros de gêneros de que você goste.

E quer saber da novidade? Segundo pesquisa realizada pela Universidade de Valencia, na Espanha, quem lê no livro físico retém muito mais o assunto do que quem lê no livro digital. A pesquisa aponta também que o papel oferece uma experiência de leitura mais tranquila e linear, sem as distrações constantes de notificações ou aquela tentação de “passear” entre os vários aplicativos. Agora não vá ler um livro que você não consegue passar do primeiro capítulo. O livro de que você vai gostar captura você nas primeiríssimas páginas. É como paixão à primeira vista e para sempre. Mesmo depois de você terminar, ele fica, e você sempre terá a sua companhia na memória, no coração.

A leitura exige concentração. E quando você passa a ler muito, esse foco fica cada vez mais fácil, vira hábito, quase um vício, porém muito saudável. E, naturalmente, como leitura e escrita pertencem à mesma família, uma ajuda a outra. Você vai sentir as ideias dançando, se exibindo com harmonia à sua frente e vai colocar essas ideias no papel, no celular, no tablet, no desktop, onde você bem quiser e entender. Elas aparecerão para você nítidas, livres de qualquer bruma e farão você sentir o sangue fluir nas veias direto para o cérebro, alimentando a sua capacidade de raciocinar, a capacidade da razão que, por ora, é algo bem humano. É assim que você vai controlar o seu Assistente Virtual, sabendo dizer a ele o que fazer para atender você. E, acredite, ele será extremamente eficiente.







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