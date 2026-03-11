Investigações e responsáveis pelo esquema bilionário de fraudes do Master

A- A+

O Banco Master (MASTER) protagonizou um dos maiores escândalos financeiros recentes do País. Em poucos anos, o MASTER apresentou crescimento acelerado, alavancado por um rating atrativo e pela oferta de juros superiores à média de mercado. Suas captações eram garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), fator que aumentava a confiança dos investidores de varejo.

As demonstrações financeiras do MASTER eram auditadas por grandes empresas internacionais de auditoria independente, o que, em tese, conferia credibilidade das informações divulgadas. No ativo do MASTER concentravam-se aplicações distribuídas em poucas contas relevantes, entre elas: precatórios judiciais — registrados contabilmente por valores supostamente superiores aos praticados no mercado —, créditos consignados destinados a aposentados e pensionistas, participações societárias em partes relacionadas, empréstimos corporativos e certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), incluindo operações estruturadas para empreendimentos futuros, cuja materialização ainda não havia ocorrido.

No passivo do MASTER, destacavam-se as captações de recursos, amplamente garantidas pelo FGC, em volume crescente. Com o agravamento da crise de reputação, o MASTER passou a enfrentar dificuldades financeiras para rolar seus Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), especialmente diante da redução da confiança de investidores institucionais e de varejo.

Após identificar falhas operacionais relevantes, o Banco Central do Brasil (BCB) determinou a adoção de medidas corretivas para preservar o patrimônio do MASTER e assegurar sua capacidade de honrar os seus compromissos. Entretanto, persistiram atrasos no recolhimento do depósito compulsório, dificuldades nas captações de recursos, com prazos incompatíveis com o perfil de longo prazo dos ativos, e insuficiência de aportes de capital.

Diante do descumprimento das determinações regulatórias e da existência de fortes indícios de irregularidades e possíveis fraudes, o BCB decretou a liquidação do MASTER. O desfecho resultou em prejuízo bilionário, com impacto direto sobre o FGC. Além dos problemas de liquidez, foram identificadas fragilidades relacionadas à qualidade dos ativos, bem como falhas de gestão e indícios de práticas fraudulentas, fatores que tornaram irreversível a situação na liquidação do MASTER.

As investigações para apuração de responsabilidades envolvem múltiplos órgãos. Entre eles, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em razão de aportes realizados pelo MASTER em fundos de investimentos; a Polícia Federal; o Ministério Público; o Poder Judiciário; e a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), no âmbito do Congresso Nacional, composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

O objetivo dessas apurações é identificar irregularidades, responsabilizar os envolvidos, aplicar sanções cabíveis, buscar a recuperação de ativos e aprimorar os mecanismos de fiscalização, com eventual revisão e criação de normas, portarias e instruções que fortaleçam o Sistema Financeiro Brasileiro (SFB).

Espera-se que, ao final das investigações conduzidas pelas autoridades competentes, todos os responsáveis pelo esquema bilionário de fraudes do MASTER sejam devidamente identificados e punidos, contribuindo para o fortalecimento da integridade e da confiança do SFB.





