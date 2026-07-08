Investir em educação é investir no futuro de Pernambuco

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Uma reportagem publicada pelo Valor Econômico, com base em um estudo da Unico Skill elaborado a partir dos microdados da PNAD Contínua Educação, do IBGE, traz uma notícia que merece ser celebrada. O número de brasileiros que conciliam trabalho e estudo passou de 13,1% em 2019 para 15,1% em 2025, alcançando 15,5 milhões de pessoas, um crescimento de 27% no período. Mais do que um indicador estatístico, esse dado revela um país que compreendeu que a educação é o caminho mais sólido para conquistar oportunidades, melhorar a renda e acompanhar as transformações do mercado de trabalho.

Esse avanço também reflete a importância de políticas públicas que ampliem o acesso ao ensino e incentivem a qualificação profissional. Nos últimos anos, o Governo do Presidente Lula retomou investimentos estratégicos na educação, com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a criação de novos campi dos Institutos Federais, o fortalecimento das universidades federais, a recomposição do orçamento das instituições de ensino e a ampliação de programas voltados à permanência estudantil. São iniciativas que ampliam oportunidades, especialmente para os jovens do interior, e fortalecem a formação de profissionais preparados para os desafios da nova economia.

Os próprios dados mostram que esse investimento gera resultados concretos. Em praticamente todas as faixas etárias, quem trabalha e continua estudando tem renda superior à de quem interrompeu a formação. A educação técnica também apresenta elevados índices de empregabilidade, aproximando a formação das necessidades do mercado e impulsionando o desenvolvimento econômico. Nesse cenário, debates como a

redução da jornada de trabalho também merecem atenção, pois podem criar melhores condições para que mais trabalhadores conciliem emprego, qualificação profissional e qualidade de vida, sempre com diálogo e responsabilidade.

Em Pernambuco, essa agenda tem um significado ainda mais estratégico. Precisamos aproveitar esse momento para ampliar o acesso ao ensino técnico e superior, fortalecer parcerias entre instituições de ensino e o setor produtivo e preparar nossa juventude para as profissões do presente e do futuro. O desenvolvimento do nosso estado passa, necessariamente, pela educação, pela inovação e pela qualificação da nossa gente. Investir

em conhecimento é investir em emprego, renda, competitividade e na construção de um Pernambuco mais forte.

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