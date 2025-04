Investir em ESG é o mesmo que garantir lucros para um futuro longínquo

A- A+

O ESG (Ambiental, Social e Governança) já deixou de ser só uma sigla bonita há um tempo. Hoje, o tema é um dos assuntos mais importantes e uma das prioridades de todos os mercados, inclusive, o de gestão de investimentos. O olhar atento para fundos sustentáveis, especialmente por meio da assistência especializada de Multi Family Offices (MFOs), vem ganhando cada vez mais espaço na alocação de ativos.

Um dado da Bloomberg Intelligence traz uma pequena amostra da dimensão do que estamos falando: os recursos investidos no segmento não apenas representam mais de um terço do total gerido globalmente, como também têm o potencial para atingir a marca de US$ 53 trilhões até o final de 2025.

O motivo para isso é simples: todos, literalmente todos, pressionam o mercado de para adotar práticas ESG. Não se trata apenas de trazer o tema por meio da teoria, mas olhar para o assunto como uma forma de gerar impacto para as empresas, a sociedade e o planeta inteiro. É com essa perspectiva que os investimentos na área podem promover uma grande rentabilidade.

Os fundos sustentáveis equilibram a maximização de lucros com implicações socioambientais positivas. São opções estratégicas para aqueles que buscam um retorno financeiro robusto, alinhando sustentabilidade e responsabilidade corporativa, especialmente porque envolvem um tópico que não tem data de validade e deve se solidificar permanentemente como uma das principais pautas do futuro.

Implicações práticas do ESG

Uma pesquisa divulgada pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados no ano passado revela que 19% dos consumidores brasileiros consideram o ESG como um dos aspectos primordiais para a reputação de uma marca. O estudo também mostra o cenário oposto a esse: 26% dos respondentes afirmam que a desatenção para o tópico é a principal razão da imagem negativa de uma empresa.

Olhando para esses dados, fica claro que há uma preocupação crescente dos clientes com a sustentabilidade. Consequentemente, as organizações que tratam o assunto com a devida seriedade são mais competitivas no mercado atual, especialmente em setores como inovação, energia renovável, tecnologia e finanças.

A mesma perspectiva de sucesso se aplica aos fundos sustentáveis. A longo prazo, essas opções de investimento podem acelerar a reputação das empresas e a criação de soluções inovadoras, trazendo mais lucratividade para as carteiras dos investidores.

Rentabilidade

Acessar fundos sustentáveis via MFOs é uma decisão inteligente uma vez que esses escritórios são focados em uma gestão totalmente integrada às realidades e preferências dos clientes, e não apenas em uma simples administração de investimentos. Todos os aspectos que podem impactar o patrimônio, no presente e no futuro, são considerados, inclusive tendências crescentes como o ESG.

Dessa forma, os resultados entregues são ajustados tanto aos perfis de volatilidade e metas dos investidores quanto aos movimentos do mercado. Portanto, aqueles que desejam causar um impacto social e sustentável nas futuras gerações podem se deparar com oportunidades únicas, inteiramente personalizadas para os seus objetivos.

O próprio uso de tecnologias emergentes é prova disso. Ferramentas como a inteligência artificial (IA), também conhecidas por serem grandes aliadas da inovação sustentável, são usadas pelos gestores para simplificar a complexidade da gestão patrimonial, deixando de lado atividades manuais e trazendo um alto nível de detalhamento para análises de big data. Desde o controle de contas e pagamentos recorrentes até a consolidação de portfólios em relatórios detalhados, o cotidiano financeiro dos clientes é estruturado por meio de um processo ágil, transparente e sem desperdícios.

Próximos anos

A adequação aos padrões ESG só deve se intensificar nos próximos anos, o que tende a colocar os investidores do segmento em um nível de importância ainda mais elevado para o mercado global. Definitivamente não se trata de uma tendência passageira.

A própria Conferência do Clima (COP 30), que acontece em novembro, em Belém (PA), é prova disso. O evento é um dos mais importantes sobre o assunto no mundo e sem dúvidas será um foco de atenção para todos. No fórum, a comunidade internacional deve criar ainda mais pressão nas grandes corporações, cobrando a manutenção dos compromissos com as práticas ambientais e sociais para evitar retrocessos.

A demanda por um futuro sustentável já faz parte do cenário financeiro atual. Quem entender isso com clareza estará mais preparado para impactar não só a própria carteira, mas todas as pessoas e o meio ambiente.





___

