Itália: a grande beleza e um estilo de vida

A- A+

Onde está a grande beleza? Paolo Sorrentino nos oferece essa pergunta em seu filme consagrado La Grande Bellezza, em que Roma, com suas ruínas eternas e festas decadentes, é cenário e símbolo de uma busca existencial. A grande beleza, no entanto, não está apenas na arquitetura, nas colunas antigas ou nos salões aristocráticos. Ela está, sobretudo, no olhar que ainda tenta encontrar sentido, no silêncio contemplativo depois do ruído, na arte que resiste à futilidade do tempo.

Talvez essa beleza resida no próprio espírito italiano, naquilo que se chama il dolce far niente – o doce não fazer nada. Mais que uma preguiça elevada à categoria de virtude, trata-se de um modo de viver que valoriza o momento presente, o convívio, o sabor, a pausa. Uma filosofia de vida que não corre atrás do tempo, mas dança com ele. Os italianos ensinam, com seu jeito, que viver bem é também saber parar, olhar ao redor e saborear a existência com calma e intensidade.

Essa estética da vida encontrou eco e morada no Brasil, onde muitos italianos aportaram e deixaram marcas profundas. Construíram bairros, fundaram cidades, introduziram modos de trabalho e celebração. E no Nordeste, sua presença, embora menos numerosa que no Sudeste, também foi significativa. Como mostra a obra A Itália no Nordeste, do geógrafo Manuel Correia de Andrade, houve uma influência italiana, porém constante, na agricultura, no comércio e na cultura local, sobretudo em cidades de Pernambuco, Bahia e Ceará. Essa migração construiu laços entre dois mundos mediterrâneos.

A costa Amalfitana talvez seja o retrato mais sensível dessa beleza que parece existir à margem do tempo. De Positano a Ravello, o mar azul-turquesa se encontra com penhascos floridos e casas coloridas que se equilibram entre o céu e o abismo. Não é por acaso que tantos artistas, escritores e sonhadores se encantaram por aquelas paisagens — elas parecem sugerir que a arte de viver é também uma arte de olhar.

E quando se fala em arte, a Itália é mãe de gigantes. Dante Alighieri, o pai da língua italiana, não apenas escreveu a Divina Comédia, mas moldou um imaginário inteiro. Sua jornada por inferno, purgatório e paraíso não é apenas uma travessia mística, mas um espelho da alma humana e sua busca por redenção.

Florença, por sua vez, foi o berço desse Renascimento. Sob a sombra dos Médicis, e entre os jogos de poder dos Bórgias, floresceram as artes, a filosofia e a ciência. Era um tempo de mecenato e de disputa, de luz e sombras, em que gênios como Leonardo da Vinci desafiavam os limites do humano.

Leonardo, com sua mente universal, foi pintor, inventor, cientista e poeta. Seu legado atravessa séculos, ainda hoje nos desafiando a ver mais longe, a pensar de forma integrada. E há ainda Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina, talvez o maior feito de um só homem na história da arte. Ali, naquelas cenas bíblicas, a criação de Adão é também a afirmação do homem como obra-prima de Deus. O gesto do Criador que quase toca o dedo da criatura é, ao mesmo tempo, promessa, desafio e beleza pura.

A literatura italiana moderna também nos ofereceu mestres como Umberto Eco. Em obras como O Nome da Rosa ou O Pêndulo de Foucault, ele uniu erudição, mistério e crítica cultural, com uma lucidez que fez da leitura um exercício de inteligência e prazer. Eco acreditava que “a memória é a chave do futuro”, e sua obra é uma prova disso. Quase veio a uma Fliporto, mas a idade já não oportunizava viagens internacionais.

E o que dizer da música? Quando ouvimos Il Sognatore, de Peppino di Capri, nos deixamos levar pela melodia suave e nostálgica de um tempo em que sonhar era possível. A música italiana, com sua emoção, sua melancolia e sua esperança, é também um modo de estar no mundo — uma forma de resistência poética.

Na mesa, os italianos também fizeram revolução. A gastronomia italiana é universal, mas não perdeu suas raízes. Da pasta ao risoto, do tiramisù ao vinho tinto, tudo na culinária italiana fala de cuidado, tradição e afeto. Comer é também um ato de cultura, uma celebração da vida, um ritual de partilha.

Neste mosaico de beleza, não posso deixar de lembrar meus amigos Antônio Amante e Tereza. Ele, italiano, um dos pioneiros de Porto de Galinhas, que nunca deixou de sonhar e amar a vida no estilo italiano. A eles, que vivem com intensidade, que veem o mundo com os olhos da arte — ela que é pintora —, da gentileza, dedico este texto.

Porque, no fim, a grande beleza está em viver como se cada instante fosse arte.

Recife/Olinda, 08 de julho de 2025.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também