Ítalo Bianchi, presente 

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Há pessoas que passam pela nossa vida e há pessoas que nos ensinam a olhá-la. Ítalo Bianchi foi das segundas. Fui um dos fundadores de um grupo universitário em Recife e o dirigi por muitos anos. Em 2003, ao montar seus cursos, tomei uma decisão de que nunca me arrependi: trazer para a instituição gente de muita estrada. Respeito a academia, mas aprendi cedo que a experiência prática, a do dia a dia e a do mercado, ensina o que nenhum currículo alcança.

Chegaram então nomes que carrego com carinho: Ítalo Bianchi, um gênio da comunicação e da publicidade; Sônia Medeiros, professora de História dos cursos de Comunicação Social, profunda conhecedora da cultura de Recife e de Pernambuco; o radialista Aldo Vilela, professor e coordenador do curso de Rádio e Televisão; e o comunicador José Mário Austregésilo.

Hoje falo de Ítalo, meu querido amigo, com quem convivi de 2003 até a sua morte, em 2008. Nascido em Milão, em 1924, filho de um escultor e de uma pianista, Ítalo decidiu aos 12 anos que sua vida seria a comunicação. Estudou História da Arte, foi cenógrafo do cinema da Vera Cruz, passou por Buenos Aires e por São Paulo e, em 1968, chegou ao Recife. Ele gostava de contar que veio de Fusca, descendo o litoral com a esposa, e que, pelo caminho, decidiu ficar. Ficou.

Fundou uma das maiores agências do Nordeste, formou gerações e, depois, virou cronista do Jornal do Commercio e do Diario de Pernambuco, com livros publicados. Mas o Ítalo que guardo não está nos currículos. Está nas tardes da Capunga. Todos os dias, ele se reunia em um dos prédios com o professor de português Edvaldo Ferreira e, às vezes, com Sônia Medeiros. Alguns deles fumavam o seu cigarro, e eu tinha sempre um lugar naquela roda. Ali aconteciam as melhores aulas que já assisti: sobre comunicação, língua portuguesa, história da humanidade e arte. Sem quadro, sem chamada, sem prova. Só conversa de gente que sabia muito e não tinha pressa de mostrar.

Foi nessas tardes que compreendi o que ele ensinava em seu curso de História da Arte: o clássico, o erudito e o popular não são inimigos nem degraus de uma escada. Conversam entre si, e essa conversa estava presente em suas obras. Essa geração de mestres, junto com outros docentes, me deu segurança para autorizar, naquele mesmo período, o curso de Cinema Digital. Foi um curso construído a várias mãos, que mostrava a nossa preocupação em trazer o futuro para a universidade já no início dos anos 2000. Era tão revolucionário para a época quanto é hoje falar em inteligência artificial na aprendizagem.

Foi também nessa época que decidi criar a Confraria da Educação, mas isso é outra história. Depois, como conselheiro de educação e avaliador do MEC, conheci muitas universidades por dentro. Por isso digo, com saudade e sem exagero, que aquele tempo virou passado: um tempo em que a instituição se preocupava com a presença dos alunos, com a qualidade dos professores e com um currículo que ia além da sala de aula.

Ítalo morreu em 5 de outubro de 2008, aos 84 anos, deixando filhos, netos, amigos e uma cidade que ele escolheu e que o escolheu de volta. No meu casamento, ele me deu um de seus quadros, uma verdadeira obra de arte que guardo com carinho. Se me perguntam qual foi a maior lição que aprendi com ele, respondo sem hesitar: as mais belas peças, os mais belos artigos e os mais belos conceitos de publicidade e propaganda nasciam antes em um esboço, feito com papel e um simples lápis grafite. A grande ideia não depende de tecnologia. Depende de cabeça, de repertório e de mão. A Ítalo, dedico este artigo. Ítalo Bianchi, presente.



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