Jaboatão em transformação 

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Jaboatão dos Guararapes vive um novo momento. Uma mudança que vai muito além das obras visíveis. É uma nova forma de pensar, planejar e administrar o município.

Mudar uma cidade exige coragem para rever conceitos, modernizar leis e eliminar obstáculos que, durante anos, dificultaram a vida de quem quer trabalhar, empreender, construir, morar e investir. Foi esse caminho que Jaboatão começou a trilhar.

Com a modernização da legislação municipal e a adoção dos princípios da Lei da Liberdade Econômica, o município simplificou o licenciamento de empresas de baixo risco. Hoje, atividades dessa natureza podem ser formalizadas em poucos minutos, reduzindo a burocracia e dando mais autonomia a quem quer empreender.

Com o apoio do Instituto Liberal de São Paulo (ILISP), Jaboatão avançou ainda mais nessa agenda e se tornou uma das cidades com mais Liberdade para Trabalhar do Brasil. Mais do que um reconhecimento, trata-se de uma mudança de conceito sobre o papel do poder público: facilitar a vida de quem trabalha, investe e gera oportunidades.

A modernização também alcançou a legislação urbanística. A criação da chamada Lei da Vaga Livre rompeu com uma exigência tradicional ao permitir que determinados empreendimentos sejam construídos sem a obrigatoriedade de reservar vagas para automóveis. A medida amplia a autonomia dos projetos e acompanha uma nova realidade de mobilidade urbana, permitindo que cada empreendimento seja concebido de acordo com sua necessidade.

A revisão das normas veio acompanhada da simplificação de procedimentos e da utilização de inteligência artificial na análise de processos. Medidas que reduzem tempo, aumentam eficiência e tornam o município ainda mais competitivo.

Os resultados já começam a aparecer. Jaboatão vem atraindo investimentos imobiliários e logísticos, e fortalecendo sua posição estratégica na Região Metropolitana do Recife. Sua localização privilegiada, entre Recife e Suape, próxima ao aeroporto e conectada às principais rodovias, sempre foi um ativo. O desafio era transformar essa vantagem geográfica em vantagem competitiva.

Hoje, o município se consolida como um dos principais polos logísticos do Nordeste, atraindo novos empreendimentos e ampliando sua capacidade de gerar emprego, renda e oportunidades.

Mas crescimento econômico, por si só, não basta. Desenvolvimento sem planejamento pode gerar problemas. Desenvolvimento com planejamento gera futuro.

Por isso, foi criado um grupo de trabalho reunindo gestores, arquitetos, urbanistas e engenheiros para pensar o “Jaboatão do Futuro”. A proposta é olhar para além do presente: definir como o território vai crescer, onde estarão os novos empreendimentos, como melhorar a mobilidade, garantir uma ocupação legal e ordenada do solo e preservar o meio ambiente.

Quem cresce precisa saber para onde está indo.

E, enquanto preparava os próximos anos, Jaboatão também enfrentava uma questão histórica: a falta de regularização de imóveis. O município realiza o maior programa de regularização fundiária de sua história, garantindo segurança jurídica para milhares de famílias que durante anos tiveram apenas a posse de suas casas.

Regularizar um imóvel é muito mais do que entregar um título. É reconhecer o patrimônio de uma família, garantir cidadania e permitir que aquilo que sempre foi um lar passe também a ser, oficialmente, uma propriedade. É, ainda, uma importante ferramenta de ordenamento territorial.

Liberdade para trabalhar, planejamento urbano e regularização fundiária fazem parte de uma mesma estratégia: facilitar para quem quer empreender, organizar o crescimento e garantir segurança para quem já vive aqui.

Quando o prefeito Luiz Medeiros tomou posse, em 1º de janeiro de 2025, deu aos seus secretários uma missão clara: “Transformar Jaboatão na melhor cidade para se viver, trabalhar e empreender.”

Essa não pode ser apenas uma frase de posse. Precisa ser um compromisso permanente e orientar cada decisão administrativa.

Mudar Jaboatão não significa apenas construir mais. Significa planejar melhor. Não significa apenas atrair investimentos. Significa criar oportunidades para nossa população. Não significa simplesmente crescer. Significa crescer com organização, responsabilidade e qualidade de vida.

O município tem território, localização estratégica, população, história e potencial econômico. O desafio é transformar esses ativos em uma política permanente de crescimento sustentável.

O futuro não acontece por acaso. O futuro se planeja. E Jaboatão está fazendo exatamente isso.



* Secretário de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Jaboatão dos Guararapes.



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