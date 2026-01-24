Jacarta é a maior cidade do mundo

A- A+

Localizada no sudeste asiático, na ilha de Java, Jacarta, capital da Indonésia, é considerada a cidade mais populosa do mundo de acordo com recente relatório divulgado pela ONU publicado no final de 2025 que indica a cidade e sua área metropolitana abrangendo cerca de 42 milhões de habitantes. O resultado ainda aponta Daca, no Bangladesh em segundo lugar com 37 milhões de habitantes e Tóquio, no Japão, com 33 milhões. A capital da Indonésia é o centro da economia, da cultura e da política do país.

Jacarta tem características peculiares. É uma cidade cortada por 13 rios e fica apenas a oito metros acima do nível do mar. Vive uma situação preocupante. A maior cidade do planeta, está literalmente afundando. A área mais vulnerável é o norte da cidade.

Vale salientar que estudos indicam e o Banco Mundial trabalha com a posição de que a Indonésia crescerá nestes 2026, à base de 5%. Por isso, o governo do país busca aliviar a pressão demográfica e econômica sobre Jacarta, redistribuindo o crescimento nacional.

A maior cidade do mundo em população enfrenta um colapso geológico causado pela extração excessiva de água e pelo aumento do nível do mar. A vida de 42 milhões de pessoas se desenrola sob uma ameaça constante e silenciosa, mas contínua. O solo da cidade está cedendo.

Relatórios recentes da ONU – apontam que não é apenas a maior cidade do mundo em população, mas também uma das mais vulneráveis à crise climática sofrendo com o fenômeno da subsidência, ou seja, decantação.

Para se ter uma ideia da magnitude a população de Jacarta supera a soma total de habitantes da Holanda, Bélgica e Portugal. Este gigantismo, porém, veio sem uma rede de água potável adequada e sem infraestrutura básica para aguentar tragédias. Outro projeto, é o Marco Marinho Gigante visando conter o avanço do oceano.

Por outro lado, sem acesso a torneiras públicas, a parcela mais pobre da população recorre à extração de aquíferos subterrâneos. Essas escavações esvaziam os reservatórios que são base do subsolo, fazendo a terra literalmente “murchar” e a cidade afundar decímetros todos os anos. Construída sobre os terrenos alagadiços, planícies aluviais e regiões de pântano, Jacarta tem um solo instável.

O problema é um caminho perigoso: enquanto o solo desce, o nível do mar sobe. No norte de Jacarta, bairros inteiros já estão abaixo da linha do oceano, protegidos apenas por muros que sofrem com a pressão das marés. Além disso, menos 10% da cidade possui área verde para a absorção da água e a prevenção das enchentes.

A solução do governo indonésio partiu para a construção de uma nova capital. Embora uma solução radical, o local já está escolhido. Será em Nusantara, na ilha do Bornéu, partindo da ideia de redistribuir o peso administrativo e econômico. Projeto para 2040. Por enquanto, os 42 milhões de habitantes permanecerão convivendo na maior cidade do mundo com a luta diária contra as inundações, além da falta de água, indefinidamente.

