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Depois de vinte e seis anos, retorna, aos palcos pernambucanos a Diva da MPB Jane Duboc, com a simplicidade que lhe é peculiar e a interpretação imparagonável, consegue cativar a todos que entendem e sabem que estão diante de uma das mais belas vozes que existe no planeta Terra e, em especial, em terras brasileiras.

Nascida na denominada “cidade morena”, ou seja, Belém do Pará, desde criança demonstrou aptidões para a prática esportiva e musical. Embora tenha obtido êxito em ambas, foi na música que ela se sentiu totalmente realizada, tanto é que, aos quatorze anos de idade, fez sua primeira apresentação na TV local e, assim, até hoje continua hipnotizando plateias por onde se apresenta.

A carreira sólida lhe proporcionou a gravação de trinta e três discos solos e uma imensa participação de vários outros colegas de trabalho. Incluída entre as cem mais belas vozes da música brasileira, Jane também obteve passagem pela Terra do Tio Sam, durante seis anos, realizando várias apresentações, ainda sem a consolidação adquirida, mas com a mesma candura na personalidade e profusão na voz.

Em 1971, gravou um disco pela antiga gravadora CBS, tendo como produtor Raul Seixas e Luizinho Eça sendo o responsável pelos arranjos e por apresentar o trabalho para Egberto Gismonti que, de imediato, convidou-a para trabalhar com ele. Ao longo da carreira, fez parcerias musicais com Filó Machado, Arismar do Espírito Santo, Victor Biglione, Nico Rezende, Sebastião Tapajós e tantos outros não menos importantes da música nacional.

Possuidora de uma voz sui generis, portanto, não foi por acaso a afirmação de Fernando Brant de que seu nome deveria ser “Jane dos Bosques, pois sua voz ecoa como a beleza do canto dos pássaros”.

Obs. Parte das informações contidas no artigo são frutos de uma conversa com Jane Duboc.





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