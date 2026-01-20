Janeiro Branco: saúde mental é direito e deve ser garantido na saúde suplementar

A- A+

Esse mês marca a campanha Janeiro Branco, movimento nacional dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental. No Brasil, onde a sociedade enfrenta índices crescentes de ansiedade, depressão e outros transtornos psíquicos, falar sobre o tema é mais do que necessário: é um dever social. Além da conscientização, é fundamental destacar que cuidar da saúde mental também é um direito assegurado por lei, inclusive quando se trata da saúde suplementar.

Afinal, a constituição brasileira garante esse direito como fundamental e impõe obrigações tanto ao Estado quanto às operadoras de planos de saúde. Ainda assim, muitos usuários desconhecem que tratamentos psiquiátricos, medicamentos e mesmo terapias devem ter cobertura obrigatória, o que acaba gerando negativas indevidas e sofrimento adicional às famílias.

Esse direito é garantido pela Lei nº 9.656/1998, que regula os planos de saúde, estabelece que doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças (CID) devem ter cobertura. Transtornos mentais como depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, Transtorno do Espectro Autista, e outros estão expressamente incluídos nessa classificação.

Além disso, as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinam que os planos de saúde devem cobrir consultas e internações psiquiátricas, acompanhamento psicológico e demais tratamentos necessários, conforme prescrição médica. Atualmente, não há mais limite máximo de sessões para psicoterapia e psiquiatria, o que representa um avanço significativo na proteção da saúde mental dos beneficiários. Negar esse tipo de tratamento, impor limites injustificados ou criar obstáculos administrativos configura prática abusiva e pode ser questionada judicialmente.

Quando se trata de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a proteção legal é ainda mais robusta. A legislação brasileira reconhece o autista como pessoa com deficiência, garantindo atendimento integral à saúde. Os planos de saúde são obrigados a custear tratamentos multidisciplinares, como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e métodos amplamente reconhecidos, como a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), sempre que houver indicação médica. A negativa sob o argumento de que o procedimento não consta no rol da ANS não se sustenta, especialmente após a Lei nº 14.454/2022, que reforçou o caráter exemplificativo desse rol.

O Janeiro Branco nos convida a refletir sobre a forma como cuidamos da mente, das emoções e das relações. Mas também nos chama à responsabilidade de conhecer e exigir nossos direitos. A saúde mental não pode ser tratada como luxo, nem os tratamentos necessários podem ser vistos como despesas opcionais pelos planos de saúde.

Promover informação é uma das formas mais eficazes de combater o preconceito, a desinformação e as práticas abusivas. Garantir acesso a tratamentos psiquiátricos e terapias adequadas é preservar dignidade, qualidade de vida e o próprio direito à saúde. Que o Janeiro Branco seja não apenas um mês de reflexão, mas também de ação, conscientização e respeito aos direitos de todos.



* Sócios-fundadores da Carrazzoni e Campêlo Advocacia. Presidente e vice-presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da Subseção OAB Jaboatão e Moreno - PE.



