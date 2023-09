A- A+

Opinião "Jarbas sempre foi um grande guerreiro do nosso velho MDB", diz Aristeu Plácido Júnior

"Tive o grande privilégio de conviver com Jarbas Vasconcelos por 25 anos da minha vida! Sinceramente, posso dizer que sinto muito orgulho de ter trabalhado com esse ser humano de grande dimensão, um político que deve servir como exemplo de homem público, com posições firmes e de uma enorme dignidade.

Jarbas sempre foi um grande guerreiro do nosso velho MDB na resistência, durante os “Anos de Chumbo”, na luta pelaredemocratização do nosso Brasil.

Nesses 25 anos ao lado dele, fui um companheiro e soldado fiel, solidário e dedicado, sempre presente no dia a dia dos mandatos do Senador Jarbas Vasconcelos.

Agora que ele se retira da vida pública, espero que a altivez do grande político que ele sempre foi possa servir de exemplo para os políticos atuais,bem como para as novas gerações de políticos pernambucanos e brasileiros.

Assume o Senado, na vaga aberta, o Senador Fernando Dueire, escolha pessoal de Jarbas para sua suplência, e cuja vida pública é marcada pela correção, competência e dedicação ao Estado de Pernambuco.

Por fim, deixo registrado aqui, com muita humildade e sinceridade, minha gratidão e meu testemunho pela experiência e aprendizado que adquiri com o homem corajoso, gestor, político, pontual e acima de tudo, o amigo Jarbas Vasconcelos."

Aristeu Plácido Júnior

Embaixador de Pernambuco em Brasília

Ex Chefe de Gabinete do Senador Jarbas Vasconcelos

Atualmente Chefe de Gabinete do Senador Fernando Dueire

